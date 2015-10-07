به گزارش خبرنگار مهر، حسین مهری امروز چهارشنبه در نشست خبری در آستانه ۱۷ مهرماه روز جهانی پست، از همکاری مشترک با فروشگاه‌های معتبر اینترنتی خارجی خبر داد و گفت: هم اکنون خرید ایرانی‌ها از فروشگاه‌های اینترنتی ebay و Amazon و علی بابا ممکن شده و کالاهای خریداری شده از طریق پست وارد کشور و تحویل داده می‌شوند.

وی افزود: در همین راستا، مذاکراتی نیز با ارائه دهندگان خدمات پستی پیک موتوری و فروشگاه‌های اینترنتی ایرانی از جمله دی جی کالا و پیک بادپا آغاز کرده ایم که به وسیله پستچی‌های شرکت پست، کالا به دست مشتری برسد.

مهری با بیان اینکه در همکاری پست و دو شرکت ebay و Amazon به دلیل تحریم یک شرکت واسطه انتخاب شده که هزینه را از دلار به ریال، تبدیل و هزینه های پست و گمرک را نیز محاسبه و دریافت می‌کند؛ پیش بینی کرد در مرحله بعد، از این طریق بتوان کالای فروشگاه‌های ایرانی را نیز به خارج از کشور صادر کرد.

شرکت پست «ملی» می شود

وی با بیان اینکه اساسنامه شرکت پست در صف انتظار طرح در صحن علنی مجلس جهت تصویب است، افزود: با تصویب این اساسنامه که کار بررسی‌ آن در کمیسیون‌های اصلی و فرعی مجلس به اتمام رسیده، پست به «شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران» تبدیل می‌شود.

مهری گفت: در این صورت این شرکت در قالب یک شرکت ملی و حاکمیتی خواهد بود اما مانند یک اپراتور پستی، کار خدمات پایه پستی را انجام می‌دهد و در مباحث ارزش افزوده‌ای با یک یا دو اپراتور پستی بخش خصوصی که در آینده پروانه فعالیت می‌گیرند، رقابت خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت پست از الزام اتحادیه جهانی پست برای ورود به مباجثی همچون تجارت الکترونیکی و پست لجستیک خبر داد و گفت: این اتحادیه کلیه پست‌های دنیا را موظف کرده تا به سمت سه وجه فیزیکی، الکترونیکی و مالی به صورت همزمان حرکت کرده و به تلفیق این سه وجه با یکدیگر بپردازند.

وی تاکید کرد: ما در این راستا مباحثی نظیر تجارت الکترونیکی، E-Box، پست لجستیک، TLS و USSD را در دستور کار قرار داده‌ایم.

مهری با اشاره به کاهش حجم پست‌ نامه‌ها در دنیا گفت: این کاهش در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به ترتیب ۱.۵، ۳ و ۴ درصد بوده است و این درحالی است که ۵۰ درصد سهم درآمدهای پستی دنیا از پست نامه‌ها است و تنها تلفیق سه وجه مورد نظر اتحادیه جهانی پست، می تواند این کاهش درآمدها را جبران کند.

راه اندازی هاب پستی شمال غرب کشور در هفته آینده

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه همزمان با روزجهانی پست افتتاح ۲۱ سرویس و توسعه زیرساختی را با حجم مالی ۲۷۷۷ میلیارد ریال خواهیم داشت، گفت: هفته آینده به مناسبت این روز، سرویس هایی مانند تجارت الکترونیکی بدون مرز نظیر قرارداد با Ebay و آمازون و پست مستقیم الکترونیکی افتتاح می شود.

مهری یادآور شد: در این هفته پست ترکیبی یا هیبریدی، خدمات ویژه شهروندی، رونمایی از تمبرهای طلا و نقره با تمثال حافظ و امام (ره)، پست لجستیک، پست رسانه و سامانه «من و پست» هم افتتاح خواهد شد.

وی از راه اندازی مرکز داده (دیتاسنتر) اختصاصی سرویس‌های الکترونیکی با ظرفیت ۱۰ بتابایت در ثانیه به عنوان یکی از پروژه های مهم که در هفته آینده افتتاح می شود خبر داد.

مدیرعامل پست گفت: همچنین علاوه بر استقرار ۲ هزار صندوق هوشمند پستی در کشور، افتتاح هاب پستی شمال غرب کشور واقع در تبریز، مرکز مبادله پست بین‌الملل و ایستگاه پست ۲۴ ساعته از جمله موضوعات دیگری است که در هفته آینده افتتاح و راه‌اندازی می‌شوند.

مهری از امضای ۳۰۰۰ قرارداد با سازمان‌ها و ارگان‌های کشور و ارائه ۱۳۲ خدمت به این سازمانها خبر داد و گفت: در مورد پروژه ساماندهی آدرس‌های مکانی (G-NAF) نیز تاکنون اطلاعات ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مکان روستایی شناسایی شده که امیدواریم تا پایان سال کل اطلاعات این اماکن را بروزرسانی کنیم.

وی افزود: بیشترین پیشرفت در این طرح مربوط به استان قم با ۲۷ درصد رشد کار بوده و از آن جهت که ۱۷ سازمان با سامانه جغرافیای آدرس‌ها در ارتباط هستند، باید هر چه سریع‌تر این طرح شکل عملیاتی به خود بگیرد.

هر خانوار ایرانی یک ایمیل پستی خواهد داشت

مدیرعامل پست در مورد آخرین وضعیت سرویس پست الکترونیک شرکت پست نیز گفت: اکنون این سامانه ۱۸۶ هزار کاربر دارد که آمار خیلی پایینی است اما در نظر داریم با توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی نظیر راه‌اندازی دیتاسنتر، در آینده برای هر خانوار ایرانی یک ایمیل پستی در نظر بگیریم.

مهری در ارتباط با آمار واگذاری کارت ملی هوشمند نیز گفت: طی تفاهم نامه‌ای که با سازمان ثبت احوال داشتیم، موضوع ثبت نام کارت ملی هوشمند به پست واگذار شد و هم اکنون این توانایی وجود دارد که ماهانه بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تقاضا برای کارت ملی هوشمند پاسخ داده شود.

وی با اشاره به همکاری پست با سازمان ثبت احوان برای رساندن پست یافته ها (مدارک و اسناد مفقودی که به صندوق های پستی تحویل داده می شود) به این سازمان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال یک میلیون و ۹۳۶ هزار و ۷۰۷ مدرک مفقود شده به سازمان ثبت احوال تحویل داده شد.

وی افزود: برآوردها نشان می دهد که ماهانه بیش از ۳۰ هزار مدرک شناسایی مفقودی در صندوق های پستی انداخته می شود که بیشترین آن مربوط به کارت شناسایی ملی است.