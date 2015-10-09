دزفول شهر ظرفیت های گردشگری و کشاورزی/ راه اندازی موزه گنجینه آب

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگاران خوزستان پنج شنبه در سفری یک روزه به بازدید از اماکن مختلف شهر دزفول به ویژه رودخانه دز رفته و ظرفیت های مختلف گردشگری، کشاورزی، صنایع دستی و اقتصادی این شهر را بررسی کردند.

فرماندار ویژه دزفول شامگاه پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با موضوع سرمایه گذاری و کارآفرینی اظهار کرد: دزفول شهر شهیدان، آرمان های انقلاب اسلامی و پاره ای از سرزمین خوزستان است که دین خود را به اسلام ادا کرد. بدون شک اولین دغدغه مقام معظم رهبری توسعه خوزستان بوده و هست.

حبیب الله آصفی افزود: دزفول جزو اولین شهرستانهایی است که به فرمان مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی لبیک گفت. دزفول سرزمینی با چهار هزار و ۷۰۰ کیلومترمربع وسعت و سه اقلیم آب و هوایی در سه حوزه بازرگانی، کشاورزی و گردشگری حرف برای گفتن دارد. البته صنعت هم در درجه بعد از این سه حوزه قرار گرفته است.

تولید چهار و نیم تن محصولات زراعی در دزفول

وی تصریح کرد: خداوند سه نعمت منحصر به فرد آب حاصلخیز، آب کم نظیر و پاکیزه، هوای به نسبت معتدل و کاملا مناسب صیفی کاری را به دزفول عطا کرده است. دزفول جزو سه حوزه تمدنی خوزستان بوده و اساس این حوزه های تمدنی بر بازرگانی است. این شهر از قدیم الایام تا شعاع چند ۱۰۰ کیلومتر به مناطق مختلف و سرزمین های دور دست کالا و خدمات صادر می کرد. ولی کشاروزی دزفول به تازگی طی ۵۰ سال اخیر با توجه به احداث سد دز کمی برجسته شده و با کشت و صنعت یک هویت جدید به خود گرفته است.

آصفی عنوان کرد: در حوزه بازرگانی درونزا است و در گذشته و حال در حوزه اقتصاد سنتی تولید محصولات صنایع دستی و سنتی دارد که مکمل نیازهای بخش کشاورزی است. در این شهر کارگاه های مفصل پارچه بافی، فرش بافی، کپوبافی و ده ها صنعت دیگر وجود دارد .

وی بیان کرد: اقتضائات باعث شد تا سد دزفول با بیش از ۱۰۰ هزار هکتار پوشش اولیه احداث شود. شاید تنها سدی است که با وجود خشکسالی در سال های اخیر مشکل آب نداشته و سال گذشته حدود ۲۵ روز سرریز سد دز را داشتیم. هم اکنون نیز روزانه ۴۰ متر مکعب به سمت زمین های کشاورزی تحت پوشش دز می رود.

فرماندار ویژه دزفول گفت: در حوزه شمال خوزستان حدودا چهار و نیم تن تولید محصولات زراعی داریم که معمولا به نام این شهر است. در حوزه بازرگانی نیز اکنون بخشی از محصولات گوشت، دام، مرغ، ماهی، خوراک دام و مواد اولیه صنایع غذایی از این شهرستان به سایر شهرها و استان ها ارسال می شود.

باغداری فرسوده و کهنه دزفول بازدهی خوبی ندارد

آصفی ادامه داد: صنایع دستی دزفول بسیار غنی است به ویژه در حوزه کپوبافی که اکنون در اکثر استان های کشور عرضه می شود. ولی چون به دنبال برند سازی نبوده و در واقع بعد از انقلاب کمی نسبت به برندسازی کم لطفی کردیم، این محصول از دزفول در سایر شهرهای کشور از جمله بوشهر و شمال با نام های دیگری فروخته می شود.

وی یادآور شد: در دزفول علاوه بر کشاورزی بحث باغداری مطرح است و بیش از ۶ هزار مترمکعب باغ مرکبات داریم ولی چون اساس این باغداری از ۵۰ سال قبل بوده عمدتا فرسوده و کهنه است و برای همین هم بازدهی مناسب ندارد. هم اکنون در استان های دیگر تولیدات ۵۰ تن طبیعی است ولی در دزفول حدودا ۶ تن است. بنابراین عزم جدی مدیران استانی را می طلبد که به کمک اقتصاد باغداری دزفول آمده و با سیاست های منطقی علمی این باغ ها را نجات بدهند. البته باغ های جدیدی که احداث شده حدود ۲۰ تا ۳۰ تن محصول دارند.

وی اظهار کرد: در زمینه صنعت تعدادی کارخانه داریم که تعداد محدودی فعال و سودآور هستند ولی عمده آنها وضعیت خوبی نداشته و با کمک های بسیاری سرپا هستند. مشکلات صنعت ما با وجود تلاش های بسیار مسئولان اجرایی هنوز بسیار زیاد هستند و مشکل اصلی هم سیستم بانکی است.

دزفول نماینده غرب آسیا در ورزش سه گانه

آصفی اضافه کرد: در حوزه گردشگری ظرفیت های ما بدون شک منحصر به فرد و بخش عظیمی از آن بالقوه است. مطالعات وسیع شهر تاریخی جندی شاپور دزفول از سال گذشته توسط مشاور مقام معظم رهبری در حال انجام بوده و مقرر شد تا در بهمن ماه امسال سمینار جندی شاپور همزمان در دزفول و تهران برگزار شود. امیدوارم بتوانیم بخشی از هویت تاریخی استان را در این نقطه برجسته تر کنیم.

فرماندار ویژه دزفول با اشاره به اینکه رودخانه عظیم دز ظرفیت های زیادی برای شنا، قایقرانی، گردشگری آبی و ماهیگیری دارد، اینکه بیان کرد: ۱۰۸ قطعه آثار تاریخی از مؤسسه شیکاگو به ایران برگشت که بسیاری از آنها متعلق به چغامیش در هشت کیلومتری دزفول است.

وی افزود: رئیس فدراسیون ورزش های سه گانه قول دادها نمایندگی غرب آسیای ورزش های سه گانه را در دزفول احداث کنند. همچنین یکی از کشورهای خارجی که نماینده این ورزش های سه گانه است برای سرمایه گذاری و احداث هتل در دزفول هم قول مساعد داد. دوچرخه سواری، پیاده روی و قایقرانی جزو رشته های ورزش های سه گانه است.

آصفی با اشاره به وجود ۲۰۰ هکتار بافت تاریخی در دزفول گفت: ظرفیت های عظیمی در دزفول داریم ولی معمولا دستگاه های دولتی کشش خوبی برای همکاری با بخش خصوصی ندارند. متأسفانه در خوزستان اقتصاد استان عمدتا دولتی است و این اقتصاد دولتی کمر بخش خصوصی را شکسته و بی دلیل هم نیست که هزاران سرمایه دار خصوصی به استان های دیگر رفته ولی در خوزستان سرمایه گذاری نمی کنند.

عواید صادرات محصولات مختلف دزفول در جیب تاجران سایر استان ها

فرماندار ویژه دزفول عنوان کرد: سرمایه گذاری بخش دولتی خوزستان آنقدر گسترده شده که جایی برای بخش خصوصی نیست و نگاه به بخش خصوصی بسیار محدود و غیر منطقی است. به راحتی با مراجعه به استان هایی مانند یزد، قزوین و آذربایجان ها که خصوصی محور هستند می توان متوجه شد، توسعه بخش خصوصی به حدی است که جا برای بخش دولتی نیست و به همین دلیل توسعه پایدار برای آنها زودتر شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با نگاه ویژه استاندار برای توسعه و کارهای عظیمی که در مرزها، توسعه گمرک و مناطق آزاد صورت گرفته شاهد پیشرفت های خوبی خواهیم بود. در راستای همین کارهای خوب انجام شده یک سری صنایع را به عنوان بخش خصوصی با بیش از پنج هزار میلیارد تومان در شهرستان جذب کردیم.

آصفی در ارتباط با صنایع تبدیلی در دزفول گفت: تعدادی کارخانه در دزفول داریم که به صورت محدود در صنایع تبدیلی کار می کنند. خشک کردن سبزی، تن ماهی و رب گوجه از جمله صنایع تبدیلی فعال در دزفول هستند. کارخانه عظمیم قارچ که بالای ۶ هزار تن تولید دارد و بیش از ۱۰ درصد قارچ کشور را فقط در یک کارخانه قارچ این شهرستان تأمین می شود، داریم. ولی تا کنون در صنایع تبدیلی قارچ کاری نشده و چون تازه خوری آن هنوز خوب بوده و به عراق صادر می شود، فساد محصول و یا بی بازار بودن را نداریم.

فرماندار ویژه دزفول تأکید کرد: در حوزه سبزیجات کارگاه های محدودی داریم ولی یک پایانه صادراتی را تعریف کرده و یک سرمایه گذار آلمانی پای کار است که امیدوارم یک تکان جدی در صنایع تبدیلی ایجاد کند. اکنون محصول شوید این شهرستان با تکنولوژی بالا تولید شده و جزو عالی ترین محصولاتی است که به آسیای میانه و روسیه صادر می شود. البته چون پایانه صادراتی و مرز هوایی نداریم مستقیم از دزفول صادر نمی شود.

راه اندازی ترمینال هشت هزار مترمربعی دزفول با دستور مقام معظم رهبری

وی یادآور شد: در حال حاضر محصولات حوزه سبزیجات اول با کامیون به شهرهای مرزی مثل آستارا رفته و بعد از آنجا صادر می شود. هر کامیون ۱۰ تنی بیش از ۵۰ اشتغال در یک روز برای شهر مرزی مقصد ایجاد می کند. شوید ما را اگر ۸۰۰ تومان خریده، بعد از آستارا بالای چهار هزار تومان و بعد هم در بازار خرده فروشی روسیه بالای ۱۲ هزار تومان به فروش می رسد.

فرماندار ویژه دزفول گفت: فرودگاه دزفول یک ترمینال نظامی است ولی با تلاش هایی که طی چند سال اخیر انجام شد، مجوز پروازهای تجاری و مسافربری هم داده شد. چون ترمینال ما یک ترمینال استاندارد از نظر سازمان هواپیمایی کشورری نیست مجوز مرز هوایی به ما ندادند ولی پیگیر دریافت این مجوز هستیم که وعده هایی هم به ما داده اند. همچنین با دستور مقام معظم رهبری هشت هزار مترمربع برای ترمینال به دزفول اختصاص داده و سرمایه گذار هم برای ساخت پای کار است. اگر این ترمینال ساخته شود بحث مرزهای هوایی برای صادرات مستقیم به خارج از کشور و مسئله نظامی هم حل می شود.

۹۰ درصد سرمایه گذاری پنج هزار میلیاردی دزفول متعلق به بخش خصوصی

آصفی عنوان کرد: بیش از چهار و نیم میلیون تن محصول صیفی کاری داریم ولی متأسفانه عایدات مستقیمی در این شهرستان نداریم. تاجران استان های دیگر محصولات را خریداری کرده و حجم بالای این انتقال از عایدات ارزی محصولات به آنها داده می شود.

فرماندار ویژه دزفول یادآور شد: به لطف خدا پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری را براری این شهرستان جذب کرده و تقریبا ۹۰ درصد آن سرمایه گذاری بخش خصوصی است که نیاز به تأمین اعتبارات دولتی و تسهیلات ندارد. برای صنایع تبدیلی هم اگر کسی قصد سرمایه گذاری داشته باشد، زمین رایگان دریافت کرده و در زمینه اخذ مجوز هم همکاری لازم از سوی فرمانداری را دریافت می کند.

وی تأکید کرد: در ارتباط با گردشگری افق های بلندی داریم ولی به دلیل مشکلات اعتباری در دو سال گذشته کمترین اعتبارات به ما داده شد. به عنوان نمونه در حوزه رودخانه دز دزفول ظرفیت های عظیم ملی داریم ولی عمده کارهای انجم شده در این حوزه از سوی شهرداری بود. چون زمین های حاشیه ساحل عمدتا مالکی و بخش حریم رودخانه هم متعلق به سازمان آب است، خود به خود بخش خصوصی با سرمایه گذاری در بخش ساحل فاصله داشته و کار برای سرمایه گذاری سخت است.

آصفی تصریح کرد: برخی مواقع تنها در یک روز ۴۰ هزار نفر از سراسر استان به دزفول می آیند و این حجم عظیم مراجعه به دزفول فرصت بسیار خوبی برای شهرستان است. باید قدر این فرصت را دانسته و برای ایجاد ظرفیت های گردشگری و فراهم کردن زیرساخت ها به ویژه محل های اقامت های ارزان قیمت بیشتر فعالیت کنیم.

آمار ۱۲ درصدی بیکاری در دزفول

فرماندار ویژه دزفول با اشاره به اینکه با تمام توان از سرمایه گذاری حمایت می کنیم، ادامه داد: در ۱۰ باغ منطقه شمس آباد سوئیت و رستوران های مدرن و سنتی را در آینده ای نزدیک راه اندازی خواهیم کرد که به توسعه گردشگری خیلی کمک می کند. در حقیقت تحصیلکرده های زیادی داریم که برای استراحت می آیند و اگر به بحث اقامت آنها توجه نشود قطعا به اصفهان، شیراز، کرج و سایر شهرهای خوش آب و هوا و با امکانات خوب می روند.

وی تأکید کرد: ظرفیت های بسیاری در دزفول وجود دارد که می تواند الگویی برای سایر شهرستان ها باشد. برگزاری جشنواره های مشترک می تواند کمکی برای معرفی ظرفیت ها به سایر شهرها باشد. به عنوان نمونه در دزفول ده ها رقم خرما، نان و غذا از محصولات کشاورزی طبخ می شوند.

آصفی یادآور شد: یک مجتمع خاویار در دزفول فعال است. مرکز خاویار در شمال کشور است که آنجا بعد از نگهداری به ۳۰ کیلو می رسد ولی در مجمتع خاویار دزفول ظرف سه سال به ۷۰ کیلو می رسد. خاویار و گوشت آن کیلویی ۶۰ هزار تومان پیش خرید می شود ولی با وجود گونه های بسیار ماهی در دزفول از شیلات محروم هستیم.

فرماندار ویژه دزفول با اشاره به آمار ۱۲ درصدی بیکاری در دزفول گفت: مجوز کارخانه فولاد در گذشته برای دزفول گرفته شده بود که دو سال قبل یک زمین خالی بود اما اکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته و شاید مدرن ترین کارخانه فولاد کشور باشد. انشاالله میلگرد تولیدی این کارخانه در فروردین سال آینده فاز اول به بهره برداری خواهد رسید.

ساخت پالایشگاه ۱۵۰ هزار بشکه ای با اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی

وی اضافه کرد: کارخانه لوله سازی بدون درز درون چاه نفت با یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری هم برای دزفول پیش بینی شده است. سرمایه گذار این کارخانه بخش خصوصی بوده و ۶۰۰ نفر هم اشتغالزایی دارد. همچنین آخرین مرحله استعلامات برای ساخت دو نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاواتی را در این شهرستان داریم و عملیات آن به زودی شروع می شود. سرمایه گذاری این نیروگاه ها ۷۲۰ میلیون دلار است و ۳۰۰ نفر اشتغالزایی دارد.

آصفی با اشاره به اینکه در تمام پروژه ها استعلام زیست محیطی انجام می شود، گفت: طرح افزایش ظرفیت کارخانه روغن ساعی را در برنامه داریم که با حدود ۸۰ میلیارد تومان تا پایان سال انجام خواهد شد. کلا چهار فاز بوده و یک هزار و ۲۰۰ نفر هم اشتغالزایی دارد.

فرماندار ویژه دزفول گفت: اجرای طرح تولید ریزمغذی برای کشاورزی بدون آب با کمک یک شرکت اتریشی برنامه ریزی شده است. زمین این طرح به سرمایه گذار واگذار شده ولی هنوز کار ساخت آن شروع نشده است. همچنین با کمک جهاد کشاوری و سپاه ۵۰ هکتار گلخانه هیدروپانیک و دو هزار رأس گاومیش که به کمک گاومیش ایتالیایی تولید شیر را از ۱۰ هزار لیتر به ۲۵ هزار لیتر برساند، در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه توسعه یافتگی هیچ وقت متوقف نمی شود، بیان کرد: ترس سرمایه گذاری را از دل سرمایه گذاران در دزفول برداشته ایم و خوشبختانه تا کنون پنج هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر سرمایه گذاری در این شهر تعریف شده است. همچنین برنامه ریزی برای اجرایی شدن طرح پالایشگاه ۱۵۰ هزار بشکه ای با ۲۰ هزار میلیارد تومان که از گذشته برای شهرستان تعریف شده بود را هم داریم. مشکلات دستگاه های اداری کمر سرمایه گذار را شکسته وی در دزفول با پیگیری فرمانداری خودمان این مشکلات را رفع می کنیم.

مرکبات دزفول ۱۰۰ درصد ارگانیک است

آصفی یادآور شد: در دزفول فرض را بر این گذاشتیم که هیچ احدی قرار نیست به ما کمک کند و همه توان خود را به کار گرفتیم. در راستای اقتصاد مقاومتی نگاهمان درونگرا و برونزا است. متأسفانه در حوزه صنایع تبدیلی سالانه هزاران تن از محصولات ما به دلیل نبود بازار و بازاریابی و تعطیلی کارخانه قند در شوش از بین می رود.

فرماندار دزفول تأکید کرد: یکی دیگر از طرح های سرمایه گذاری راه اندازی کارخانه قند دزفول در کنار پادگان شهید باکری با اعتبار ۸۵۰ میلیارد تومان است. بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن از محصولات دزفول ارگانیک است که در دنیا برای آن سر و دست می شکنند ولی متأسفانه بازار صادرات نداریم. حتی مرکبات این شهرستان هم ۱۰۰ درصد ارگانیک است.

شهردار دزفول نیز در این نشست بیان کرد: شهرداری دزفول بیشتر وظایف ساماندهی و خدمات رسانی را بر عهده دارد. در شهرداری وظایف مختلفی داریم ولی حمل و نقل و ترافیک، گردشگری و افزایش سطح بهداشت از مهمترین برنامه های در دست اجرای این شهرداری است.

ساخت پارکینگ طبقاتی و بازار با اعتبار ۱۶۸ میلیارد تومانی

محمدرضا کرمی نژاد افزود: در زمینه حمل و نقل و ترافیک یک سری کارهای دارای ضرورت مثل ساخت کمربندی ها در اطراف شهر را شروع کردیم. احداث یک تونل با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان نیز یکی از طرح هایی است که مطالعات آن در حال انجام بوده و پروژه را نیز با همکاری سپاه اجرا خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: تا کنون دو سرمایه گذار بخش خصوصی در دزفول برای ساخت بازار و پارکینگ طبقاتی با اعتبارهای ۱۰۸ میلیارد و ۶۰ میلیارد تومانی فعال شده اند. نوروز امسال یک میلیون و ۹۰۰ هزار گردشگر را پذیرا بودیم و از خرداد تا اوایل آبان نیز ساحل رودخانه دز بالاترین حجم گردشگر را دارد.

شهردار دزفول با اشاره به اینکه توسعه شهرها منوط به سرمایه گذاری است، گفت: سرانه فضای سبز در دزفول ۱۹ مترمربع و با احتساب فضای اطراف شهر ۲۵ متر مربع است. این سرانه فضای سبز خوب در حالی است که طی اساسنامه از ما ۱۵ مترمربع انتظار دارند. همچنین سال گذشته ۱۰۰ هزار نهال در شهر کاشته شده که امسال هم آن را عملی خواهیم کرد.

کرمی نژاد یادآو شد: خوشبختانه استاندار خوزستان تیمی تشکیل داده که در گونه های خاص کاشت نهال داشته باشیم. هم اکنون حدود ۱۵۰ هزار نهال آماده داریم و آنها را برای مصرف در شهر و کاشت در شهرهای اطراف استفاده خواهیم کرد. سالی دو بار هم درختان را هرس کرده و شکل دهی می کنیم. تابستان که دزفول شهر گرمی است تلاش می کنیم تا با آبیاری صورت دستی و ماشینی فضای سبز، مانع از خشک شدن آن شویم.

۲۰۰ هکتار بافت تاریخی با ۸۰ هزار خانه در دزفول

وی در ارتباط با وانت بارهای بسیار در شهر دزفول گفت: وانت بارهای موجود در دزفول را در سه نقطه شهید آباد، کنار سپاه و جاده اندیمشک ساماندهی کردیم. البته چون در گذشته در مکان دلخواهشان مستقر می شدند ممکن است چندان از این ساماندهی استقبال نکنند.

شهردار دزفول عنوان کرد: بافت تاریخی دزفول ۲۰۰ هکتار و دارای ۸۰ هزار خانه است. یک مرحله از طرح جامع بافت تصویب شده و یک مرحله دیگر آن باقی مانده است. با اجرای این طرح خانه های تاریخی را نوسازی می کنیم و اخیرا یک خانه متعلق به دوره زندیه را تملک کرده ایم.

کرمی نژاد در پایان گفت: یک باب منزل تاریخی را برای ایجاد گنجینه آب به آب و برق خوزستان دادیم تا موزه گنجینه آب را در آن راه اندازی کنند.