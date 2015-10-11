نقش شهید همدانی در آموزش جنگ چریکی به ارتش سوریه

مسعود اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ویژگی های سردار همدانی، اظهارداشت: سردار شهید همدانی از سرداران هشت سال دفاع مقدس و از همرزمان حاج احمد متوسلیان بود که تمام عمر خود را وقف انقلاب و اسلام کرد و در صحنه‌های مختلف بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در میدان‌های جنگ و نبرد و همچنین تحرک‌های گروه‌های ضدانقلاب در کردستان، همواره حضور فعال و مستمری داشت.

کارشناس ارشد غرب آسیا، با اشاره به حضور سردار همدانی در سوریه گفت: ماهیت جنگی که در سوریه وجود دارد، یک جنگ چریکی است و ارتش سوریه به عنوان یک ارتش کلاسیک آمادگی مقابله و درگیر شدن در چنین جنگی را نداشت.

این استاد دانشگاه افزود: ارتش سوریه مانند ارتش هر کشور دیگری آمادگی‌هایی که دیده بود، آموزش‌های جنگ با ارتش‌های کلاسیک بود؛ اما به ناگاه درگیر جنگ تمام عیار با گروه‌هایی شد که مشی جنگ چریکی را دنبال می‌کرد، لذا به خاطر همین بی تجربگی و نداشتن آموزش کامل شاهد آن بودیم که در ابتدای بحران سوریه به سرعت گروه‌های تکفیری رشد کردند و قدرت گرفتند؛ به گونه‌ای که چیزی نمانده بود که پایتخت سوریه هم سقوط کند و در چنین شرایط سختی، سردار همدانی مسئولیت خدمات مستشاری را پذیرفت و با کوله‌باری از تجربه و روحیه جهادی تمام آنچه را که می‌دانست و در طول تاریخ انقلاب اسلامی تجربه کرده بود به طور خالصانه در اختیار ارتش و دولت سوریه گذاشت.

اسداللهی ادامه داد: بعد از آموزش های چریکی به ارتش سوریه، ارتش این کشور نه تنها از سقوط دمشق جلوگیری کرد بلکه موفق شد بار دیگر زمام مبارزه را در دست بگیرد و بسیاری از مناطق را که به دست گروه‌های تروریستی و تکفیری افتاده بود، پس بگیرد.

کارشناس ارشد غرب آسیا، با اشاره به نقش سردار همدانی در دفاع از حرم اهل بیت (ع) گفت: نقش شهید همدانی به خصوص از این نظر مهم بود که در آن زمان چیزی نمانده بود که حرم‌های شریف بخصوص حرم حضرت زینب(س) در سوریه سقوط کند و به دست تکفیری ها بیفتد؛ حتی تکفیری‌ها تا دیوارهای حرم حضرت زینب(س) پیشروی کرده بودند و به صراحت گفته بودند که در صورتی که موفق شوند آن منطقه را بگیرند، حرم را با خاک یکسان خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی بود که سردار شهید همدانی با یارانشان ( که آنها هم در کنار شهید همدانی نقش بسیار زیادی را ایفا کردند)، تحت فرماندهی سردار سلیمانی موفق شدند نه تنها حرم حضرت زینب(س)، بلکه مناطق مجاور حرم و حومه دمشق را از دست تروریست ها آزاد و نگرانی جهان تشیع را برطرف کنند؛ چرا که شیعیان به شدت نگران این بودند که حرم حضرت زینب(س) به دست گروه‌های تکفیری بیفتد.

اسداللهی خاطرنشان کرد: خدمتی که سردار همدانی به اسلام و جبهه مقاومت کرد، یک خدمت جاودان است و قطعا در کارنامه اعمال ایشان ثبت خواهد شد.