نوجوانان اینترنتی دچار فشارخون می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگران بیمارستان هنری فورد آمریکا در مطالعات اخیر خود دریافتند نوجوانانی که به طور متوسط در هفته مدت ۱۴ ساعت از زمان خود را صرف اینترنت می کنند دارای فشار خون بیشتری نسبت به سایر همسالان خود هستند.

در این مطالعات، پژوهشگران به بررسی و ثبت شرایط جسمانی ۱۳۴ نوجوان پرداختند که به صورت میانگین ۲۵ ساعت از زمان خود در طول هفته را در اینترنت سپری می کردند. در این پژوهش ها مشخص شد که ۲۶ نفر از این افراد دارای فشار خون بالا هستند.

«آندریا کاسیدی بوشراو» سرپرست این تیم پژوهشی می گوید: «اینترنت امروزه در زندگی ما نقشی بسیار مهم ایفا می کند ولی باید به این موضوع توجه کرد که صرف زمان بیش از حد در شبکه جهانی منطقی نبوده و ما نباید به استفاده از اینترنت معتاد شویم. بهتر است که مسئولان بهداشت و بهیاران مدارس نسبت به بررسی سطح سلامت نوجوانان توجه داشته و مدت زمان استفاده از اینترنت توسط این گروه سنی را بررسی کرده و تحت کنترل قرار دهند زیرا این موضوع می تواند تاثیری مستقیم بر فشار خون آنها داشته باشد.»

پژوهشگران در این رابطه اعلام کردند که جهت مواجهه با این پدیده بهتر است در هنگام استفاده از اینترنت در کامپیوترها و تلفن های همراه، وقفه هائی ایجاد شده و کاربران در این فواصل به انجام حرکات جسمی بپردازند. داشتن یک سبک زندگی مناسب که در آن ورزش و تحرکات بدنی به اندازه کافی وجود داشته باشد نیز در این میان مهم است.

کارشناسان به والدین توصیه می کنند که میزان استاندارد زمانی که نوجوانان اجازه استفاده از کامپیوتر و اینترنت را دارند به مدت زمان دو ساعت در روز و ۵ روز در هفته است و در صورت رعایت این استاندارد زمانی می توان از تاثیرات جسمی نامطلوب استفاده بیش از حد از اینترنت پیشگیری کرد.