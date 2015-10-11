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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۶:۳۹

ارعاب جنگنده های ترکیه توسط جنگنده های سوریه

ارعاب جنگنده های ترکیه توسط جنگنده های سوریه

ارتش ترکیه از ارعاب ۱۲ جنگنده خود توسط ۳ جنگنده سوریه در مرز دو کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارتش ترکیه از ایجاد مزاحمت جت های جنگنده و سامانه موشکی سوریه برای جنگنده های ترکیه در مرز دو کشور خبر داد.

بنا به اعلام ستاد کل ارتش ترکیه سه جت جنگنده سوریه در بین ۱۲ هواپیمای اف-۱۶ ترکیه که در حال گشت زنی در مرز بودند وارد شدند و سامانه های موشکی مستقر در سوریه به مدت دو دقیقه برای آنها ایجاد مزاحمت کردند.

جنگنده های سوریه شامل دو هواپیمای سوخوی-۲۲ و یک هواپیمای سوخوی-۲۴ بودند که به مدت ۳۵ ثانیه مزاحم جنگنده های ترکیه شدند.

هفته گذشته نیز جنگنده های روسیه به علت بدی شرایط جوی وارد حریم هوایی ترکیه شدند که ناتو این اقدام روسیه را غیر قابل قبول دانست.
 

کد مطلب 2938169
پیمان یزدانی

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