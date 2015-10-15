دانش آموزان خراسان شمالی مسابقه نقاشی خیابانی برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره كل استاندارد استان خراسان شمالی، همزمان با روز جهانی استاندارد و در راستای ترویج فرهنگ استاندارد بین دانش آموزان دوره ششم ابتدایی مدارس استان خراسان شمالی، مسابقه نقاشی خیابانی با عنوان «از استاندارد تا كیفیت» در شهرستان بجنورد برگزار شد.

مدیركل استاندارد خراسان شمالی گفت: در این مسابقات دانش آموزان، ایده، تصورات و تفكرات خود را با موضوعات استاندارد و نقش آن در زندگی روزمره در خیابان نزدیك به فرهنگ سرای شهر بجنورد، نقاشی كردند.

فهیمه مهمان نواز افزود: این طرح برای اولین بار در كشور و در استان خراسان شمالی با هدف آشنایی دانش‌آموزان به عنوان فرهنگ سازان آینده جامعه، در راستای اطلاع رسانی، توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد و به منظور تبیین مفاهیم استاندارد و كیفیت، صورت گرفت.

وی اظهار کرد: آموزش به ویژه آموزش غیر مستقیم یكی از رویكردهای اصلی و ترویجی اداره كل استاندارد بوده و توجه به آن در پیشبرد امور مثمر ثمر و قابل تامل است.

به گفته وی در این مسابقه که با همكاری نیروی انتظامی و شهرداری شهر مرکز استان برگزار شد، به بهترین نقاشی های دانش آموزان جوایزی اهداء شد.