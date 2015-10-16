آغاز مذاکرات جدید نفتی ایران-روسیه/ نواک مسافر تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، «الکساندر نوواک» وزیر فدراسیون انرژی روسیه هفته جاری به منظور دیدار و گفتگو با بیژن زنگنه وزیر نفت ایران راهی تهران خواهد شد.

بر این اساس، این مذاکرات در حالی بین وزرای نفت و انرژی دو کشور به میزبانی تهران انجام خواهد شد که زنگنه دیگر به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران-روسیه فعالیت نمی کند و رئیس فعلی این کمیسیون با انصراف وزیر نفت، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

خرداد ماه سال‌جاری برخی از خبرگزاری‌های بین‌المللی در حاشیه برگزاری نشست اوپک به نقل از بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرده بودند: به زودی روزانه ۵۰۰ هزار بشکه طلای سیاه ایران به روسیه ارسال می شود تا پس از فروش این نفت توسط روس‌ها، در ازای پول نفت ایران کالاها و محصولات مختلف غیر نفتی همچون گندم، فولاد و تجهیزات نفتی وارد کشور کند.

بیژن زنگنه وزیر نفت با تاکید بر اینکه با الکساندر نوواک وزیر فدراسیون انرژی روسیه در وین پایتخت اتریش توافق کرده که روزانه کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز در مقابل پول نقد از ایران خریداری کنند، گفته بود: ایران این پول‌ها را برای خرید اقلامی نظیر فولاد، گندم و محصولات جانبی تولید نفت از روسیه استفاده خواهد کرد.

بخشی از این توافق نفتی بین ایران و روسیه شامل کشورهایی همچون قزاقستان و بلاروس هم خواهد شد به طوری‌که وزیر نفت ایران تاکید کرده بود: قزاقستان و بلاروس هم براساس توافق خرید نفت از ایران را انجام خواهند داد، چرا که آنها هم بخشی از اتحادیه اورآسیا هستند.

در این بین، عزیز الله رمضانی مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران در گفتگویی با اشاره به تمایل ایران به منظور استفاده از خط لوله «ترکیش استریم» برای انتقال گاز طبیعی خود به بازار اروپا، گفته است: گاز ایران می تواند در آینده توسط این خط لوله ترانزیت شود.

همزمان با این تغییر و تحولات در روابط نفتی تهران-مسکو، شرکت لوک اویل روسیه در طول چند ماه گذشته بارها نسبت به بازگشت به صنعت نفت ایران و در اختیار گرفتن سهمی از طرح توسعه میدان مشترک نفتی آذر در غرب ایران اظهار علاقه کرده است.

در همین حال، «واگیت آلیک پروف» مدیرعامل شرکت نفت «لوک اویل» که دومین غول نفتی روسیه است، خرداد ماه در حاشیه نشست اوپک در وین با بیژن زنگنه وزیر نفت دیدار و گفتگو کرده است.