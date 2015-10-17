خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها : چندین سال است که از ساخت مسکن مهر طرقبه و شاندیز می‌گذرد و طی دو سال گذشته بیش از یک هزار واحد به متقاضیان واگذارشده اما دریغ از احداث یک مدرسه در این فضا که سبب بروز مشکلات عدیده‌ای برای شهروندان و ساکنان آن شده است.

ساخت واحدهای مسکن مهر در دولت‌های نهم و دهم، بسیاری از افراد به‌ویژه اقشار کم‌درآمد جامعه را امیدوار کرد تا سرپناهی داشته باشند و از بلاتکلیفی و هزینه‌های گزاف اجاره رهایی یابند اما حال مشکلات دیگری ازجمله فضاهای آموزشی و رفاهی موجب درگیر کردن ساکنان آن با این پروژه شده است.

احداث مسکن مهر و تعاونی‌های مسکن جوانان و فرهنگیان در طرقبه شاندیز با بیش از ۵ هزار واحد از سال ۱۳۸۸ در طرقبه و از سال ۱۳۹۰ در شاندیز آغازشده که نیمی از واحدها هنوز تحویل متقاضیان نشده است.

مسکن مهر طرقبه و شاندیز مدرسه ندارد

رضا شهابی یکی از ساکنان مسکن مهر در شهرستان طرقبه شاندیز به خبرنگار مهر می‌گوید: مشکلاتی همچون بی توجهی به زمان تحویل واحدها، افزایش قیمت تمام‌شده، ساخت غیراصولی، استفاده از مصالح نامرغوب و نبود زیرساخت‌ها و امکانات به ویژه فضاهای آموزشی از جمله مشکلات پیش روی ساکنان مسکن مهر است که در این رابطه شرکت مجری نیز پاسخ مردم را نمی دهد.

وی افزود: از عمده مشکلات مسکن مهر این شهرستان نبود زیرساخت‌های لازم و فراهم نشدن امکانات برای ساکنان واحدها است و از مشکلات جدی دانش‌آموزان ابتدایی عدم وجود فضای آموزشی در مسکن مهر است به‌طوری‌که دانش‌آموزان ساکن در این منطقه را روانه مراکز آموزشی در مراکز دو شهر طرقبه و شاندیز کرده است.

کمبود اعتبار و نبود زمین با کاربری آموزشی

مدیر آموزش‌وپرورش طرقبه شاندیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه جمعیت انبوهی در مساکن مهر ساکن شده و در حال سکونت هستند، گفت: خانواده‌های ساکن در این مناطق دارای دانش‌آموزانی در دوره‌های مختلف تحصیلی بوده که نیاز مبرم به مدرسه دارند.

احمد باقری با اشاره به ساخت بیش از دو هزار و ۳۰۰ واحد مسکن مهر در شاندیز گفت: کمبود فضای آموزشی مسکن مهر در جلسه‌های متعدد حتی با حضور معاون وزیر مطرح‌شده ولی متأسفانه بنا به دلایلی ازجمله کمبود اعتبارات نتوانستیم اقدام عملی در این زمینه انجام دهیم.

وی گفت: تنها دو قطعه زمین به مجموع دو هزار و ۵۰۰ مترمربع برای احداث مدرسه در مسکن مهر شاندیز در نظر گرفته شده است که این فضا این متراژ زمین با تعداد دانش آموزان این منطقه هم‌خوانی ندارد و از طرفی ساخت آن به اداره راه و شهرسازی محول شده که تاکنون هیچ اقدام عملی صورت نپذیرفته است.

باقری ادامه داد:در طرقبه مسکن فرهنگیان ناحیه ۴ مشهد با ساخت بیش ازیک هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی تنها یک مدرسه برای مقطع دبستان آن‌هم با کمک خیر تا مرحله اسکلت در آن ساخته‌شده و برای مسکن مهر و مسکن جوانان که یک هزار واحد می‌باشند هنوز زمینی مناسب و دارای کاربری آموزشی ارائه نشده است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر ۱۱۵ واحد آموزشی فعال در سطح شهرستان داریم گفت: طرقبه شاندیز با ۱۱ هزار و پانصد نفر دانش‌آموز و یک هزار و صد نفر پرسنل آموزشی به دلیل پراکندگی در مناطق روستایی ناگزیر شده برای برخی روستاها حتی با پنج نفر دانش‌آموز یک معلم در نظر بگیرد.

دو قطعه زمین در مجموع به متراژ دو هزار و 500 مترمربع برای احداث مدرسه در مسکن مهر شاندیز اختصاص یافته است که با تعداد دانش آموزان این منطقه هم‌خوانی ندارد وی افزود: این در حالی است که به لحاظ میانگین می‌بایست برای هر ۳۰ دانش‌آموز یک معلم اختصاص یابد و لذا این امر باعث کمبود نیرو در شهرها شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دانش‌آموزان ساکن در مسکن مهر طرقبه و شاندیز امسال نیز به مدارس مرکز شهر هدایت‌شده‌اند، گفت: با ساماندهی دانش‌آموزان در دیگر مراکز آموزشی تا حدودی مشکل برطرف شده اما در سال‌های آتی این مشکل چندین برابر خواهد شد.

وی تصریح کرد: بعد مسافت و پرداخت هزینه ازجمله سرویس‌های مدارس یکی از مشکلات خانواده‌های دانش‌آموزان در مسکن مهر است که امیدواریم تا سال تحصیلی آینده این مشکلات را حل کنیم.

وی با اشاره به جمعیت انبوه و سکونت تعداد بیشتری از خانواده‌ها و زوج‌های جوان در مساکن مهر طرقبه و شاندیز در آینده گفت: منطقه مسکن مهر به واحدهای آموزشی مختص به خود نیازمند است.

شهر جدید با امکانات قدیم

عضو شورای اسلامی شهر شاندیز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه در طرح جامع شهر شاندیز تراکم کم دیده‌شده است اما در ساخت مساکن مهر برخلاف مصوبات طرح جامع شاهد تراکم‌های متوسط و بالا و بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای هیچ‌کدام از واحدهای ساخته‌شده هستیم.

محسن زاده سلیم بابیان اینکه سطح اشغال پروژه مسکن مهر شاندیز در ابتدا ۲۰ درصد تعیین‌شده گفت: در اجرای پروژه سطح اشغال به بیش از ۴۰ درصد افزایش‌یافته و برای حدود ۱۰ هزار نفر جمعیت که به منطقه افزوده خواهد شد هیچ‌گونه فضایی برای احداث کلانتری و تأمین مسائل امنیتی وجود ندارد.

وی این مقدار افزایش جمعیت را برابر با رشد ۱۰۰ درصدی جمعیت شهر شاندیز در طول یک سال دانست و گفت: این در حالی است که مسکن مهر هنوز هیچ‌گونه اقدامی بابت پرداخت عوارض صدور مجوزت و ۱۰ درصد اراضی که باید به شهرداری واگذار کند انجام نداده است.

عضو شورای اسلامی شهر شاندیز ادامه داد: در کل سرانه‌های موجود در طرح جامع شهر شاندیز از قبیل فضای سبز، پارک‌های منطقه‌ای و محلی، مراکز بهداشتی و درمانی، اداری و نیز خدماتی به‌هیچ‌وجه پیش‌بینی‌نشده و با این افزایش ناگهانی جمعیت هیچ‌گونه زیرساختی به شهرداری شاندیز برای ارائه خدمات افزوده نشده است.

وی ادامه داد: به‌عنوان‌مثال برای رفت‌وروب، جمع‌آوری زباله و سایر خدمات شهرداری باید با همان امکانات قبلی شهر را مدیریت کند و این منطقه را تحت پوشش قرار دهد که نتیجه مشخص آن کاهش کیفیت خدمات در محله‌های قدیمی و نیز جدید شاندیز خواهد بود.

خبرنگار: نصیر مُکاری طرقبه