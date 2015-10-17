به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات افراز، رمان رمان «بهار زندگی دوشیزه جین برودی» نوشته میوریل اسپارک به تازگی با ترجمه الهام نظری توسط انتشارات افراز به چاپ رسیده است.

اسپارک از جمله نویسندگانی است که در طول دوره‌ طولانی فعالیت حرفه‌ای، برنده‌ جوایز و افتخارات ادبی بسیاری شد. اسپارک در سال ۱۹۹۳ به مقام بانوی امپراتوری بریتانیا، و فرمانده‌ ادبیات و هنرها (در فرانسه) رسید و در ۱۹۹۷ برنده‌ جایزه‌ ادبی دیوید کوهن انگلستان برای یک عمر فعالیت ادبی شد. رمان‌های این نویسنده هم وجوه روان شناسانه دارند و هم هستی شناسانه هستند.

معروف‌ترین و پُرافتخارترین رمان میوریل اسپارک «بهار زندگی دوشیزه جین برودی» است که در سال ۱۹۶۱ چاپ شد و براساس آن سریال و فیلم سینمایی ساخته شد. این رمان، سرگذشت تراژیک و پوچ ۶ شاگرد مدرسه‌ای را در ادینبورو، تحت سرپرستی دوشیزه جین برودی روایت می‌کند. متن این داستان با طنزی مشهود و محسوس روایت می شود.

انتشارات افراز این کتاب را با ۱۶۸ صفحه شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۱۵ هزار ریال منتشر کرده و به زودی آن را راهی بازار نشر می کند.