فرهنگ رانندگی در کهگیلویه و بویراحمد ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، بیت الله محرابی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته ایمنی راه ها و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در شش ماهه نخست سال جاری ۷۶ نفر در محورهای مواصلاتی این استان کشته شدند.

وی اظهار داشت: محور یاسوج - بابامیدان بیشترین آمار تصادفات را به خود اختصاص داده است.

محرابی با اشاره به افزایش تردد در محورهای مواصلاتی این استان در سالهای اخیر، یادآور شد: حدود ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار وسیله نقلیه در سال ۹۳ از این محورها تردد کردند.

وی با اشاره به اینکه حدود ۹۲ نقطه حادثه خیز در استان کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شده است، بیان کرد: از این تعداد ۱۳ نقطه در حال حذف شدن است.

رئیس اداره بحران و پدافند راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: بسیاری از نقاط حادثه خیز این استان در ورودی شهرها هستند که در صورت رفع باعث کاهش تصادفات می شوند.

محرابی بیشترین علل بروز تصادفات در این استان را انحراف به چپ، واژگونی و توجه نکردن به جلو دانست.

وی بیان داشت: بروز تصادفات در برخی محورهای مواصلاتی این استان به علت غیراستاندارد بودن این محورها است.

رئیس اداره بحران و پدافند راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد متوسط سن حادثه دیدگان تصادفات در این استان را بین ۲۵ تا ۴۵ سال عنوان و تصریح کرد: این افراد اغلب جوانان تحصیل کرده این استان هستند.

محرابی شناسایی نقاط حادثه خیز، دوبانده کردن ورودی شهرهای استان، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی را از مهمترین راهکارهای بلند مدت برای کاهش بروز تصادفات در سطح این استان دانست.

وی با بیان اینکه فرهنگ رانندگی در این استان بسیار پایین است، سرمایه گذاری در محورهای ریلی، آموزش فرهنگی ترافیکی در مدارس و افزایش جرائم راهنمایی و رانندگی به عنوان عامل بازدارنده را ضروری عنوان کرد.