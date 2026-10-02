به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح جمعه در یادواره شهدای روستایی شهرستان نکا، با اشاره به نقش شهیدان در صیانت از حریم کشور و امنیت ملت ایران اظهار کرد: شهدا مردان میدان‌های سخت و روزهای سرنوشت‌ساز این سرزمین بودند که با نثار جان خویش، حریم کشور و امنیت ملت ایران را پاسداری کردند.

وی افزود: مجاهدت‌های این رزمندگان در حافظه تاریخی ملت ماندگار شده و اقتدار و امنیت امروز ایران، بخشی از ثمره همان جانفشانی‌ها و ایستادگی‌های بی‌ادعا است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به نقش هدایت‌های رهبر معظم انقلاب در پیشرفت و اقتدار کشور تصریح کرد: در عرصه دفاع، فناوری هسته‌ای و سلول‌های بنیادی، کشور مدیون هدایت‌ها و تدابیر رهبری است و این موفقیت‌ها حاصل مسیری است که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی دنبال شده است.

نیکزاد با اشاره به مدیریت کشور در شرایط دشوار بیان کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی با تدابیر خود توانست کشور را مدیریت کرده و در برابر حربه‌های دشمن ایمن کند.

وی با اشاره به شهادت رهبر انقلاب اسلامی در جنگ اخیر گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی به دست شقی‌ترین و کثیف‌ترین انسان‌های تاریخ به شهادت رسید، اما شهادت ایشان نتوانست مسیر و اندیشه‌ای را که برای عزت و اقتدار کشور ترسیم شده بود، متوقف کند.

این مسئول با اشاره به سابقه مداخلات آمریکا در ایران اظهار کرد: آمریکا در سال ۱۳۳۲ کودتایی علیه دولت مصدق انجام داد و با دخالت در امور سیاسی کشور، دولت مصدق را سرنگون کرد تجربه‌ای تاریخی که نشان می‌دهد قدرت‌های بیگانه در مقاطع مختلف تلاش کرده‌اند بر سرنوشت ملت ایران اثر بگذارند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عزت و اقتدار امروز کشور مرهون رشادت‌های ملت و هدایت‌های رهبری است، گفت: ما تابع فتوای مقام معظم رهبری هستیم و سرباز و مرید ایشان در میدان هستیم.

نیکزاد ادامه داد: دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند افرادی غیر از خط و مسیر رهبر شهید انقلاب اسلامی را بر کشور حاکم کنند، اما با وجود جنگ، آنچه امروز در کشور حاکم است، همان خط فکری و مسیر رهبر شهید انقلاب اسلامی می باشد.

وی با اشاره به اقتدار و حضور مردم در میدان پس از گذشت ۶ ماه از جنگ خاطرنشان کرد: ملت ایران در این مدت نشان داد که در بزنگاه‌های حساس، کشور را تنها نمی‌گذارد و حضور مردم، یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های اقتدار ایران است.

نیکزاد در پایان تأکید کرد: دشمنان در محاسبات خود مردم ایران، وحدت ملی و توان نیروهای مسلح را به‌درستی نشناختند در حالی که این ظرفیت‌ها، پشتوانه اقتدار و امنیت کشور و عامل ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان است.