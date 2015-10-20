اسکان معلمان در روستاها نیازمند همکاری روستائیان است

براتعلی حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس گزارشات و بررسی های انجام شده، بعضا معلمان خراسان شمالی به ویژه بانوان معلم در امر اسکان درروستاها مشکلاتی دارند که این امر نیازمند همکاری روستائیان است.

وی افزود: گاهی اوقات مشکلات عدیده ای در آموزش و پرورش وجود دارد که سبب می شود در کنار ساخت فضاهای آموزشی جدید از تحویل فضاهای قابل تخریب خودداری شود.

حاتمی گفت: فضاهای آموزشی قابل تخریب در روستاها گاهی اوقات از سوی فرهنگیان ساکن در روستاها برای اسکان و یا انباری مورد استفاده قرار می گیرد.

وی یکی از مهمترین دلایل عدم تحویل فضاهای آموزشی تخریبی را وضعیت مالی معلمان ذکر کرد و گفت: استفاده از این نوع اماکن گاها کمکی در راستای پوشش دادن هزینه های جاری معلمان در روستاها محسوب می شود.

حاتمی با بیان اینکه برخی از فضاهای مسکونی که در روستاها برای اسکان معلمان در اختیار آنان قرار می گیرد اصلا مناسب نیست، گفت: روستاییان باید بیشتر در زمینه اسکان معلمان با آموزش و پرورش همکاری و مساعدت داشته باشند.

وی افزود: برای رفع این مشکل آموزش و پرورش خراسان شمالی پیشنهاد ساخت خانه معلم در کنار مدارس روستایی را داده است.

حاتمی تصریح کرد: همچنین پیشنهاد شده است تعداد استخدامی معلمان مرد برای مدارس روستایی، افزایش یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به اینکه بیشتر معلمان روستایی استان بانوان هستند اظهار کرد: شوراهای روستا در امر اسکان و تامین امنیت آنان نیز باید مساعدت لازم را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان ۹۱۷ هزار نفر جمعیت و ۱۵۹ هزار نفر دانش آموز دارد.