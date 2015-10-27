به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه در حاشیه دیدار با «آرماندو مونتیرو» وزیر توسعه، صنعت و تجارت خارجی برزیل در جمع خبرنگاران گفت: در نشست میان دو هیئت ایرانی و برزیلی درباره همکاریهای فنی تهران و برازیلیا در حوزه نفت بحث و بررسی شد.

وزیر نفت با اعلام اینکه برزیل در زمینه حفاری و تولید نفت در آبهای عمیق تجربه های مطلوبی دارد، از این رو با توجه به نیازی که ایران به این تجارب در آبهای عمیق دریای خزر داریم، می توانیم در این زمینه همکاری داشته باشیم، تصریح کرد: برزیلی ها علاقه مند به خرید ال ان جی از ایران هستند و قرار شد مذاکرات در این زمینه ادامه یابد و یک کارگروه مشترک میان وزارت انرژی و معادن برزیل و وزارت نفت ایران برای پیگیری گفتگوها ایجاد شود.

این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه با بیان اینکه دو طرف در زمینه ساخت تجهیزات صنعت نفت مایل به همکاری هستند، اظهار داشت: برزیلی ها می توانند با مشارکت سازندگان ایرانی برای تولید تجهیرات مورد نیاز با برندهای معتبر سرمایه گذاری کنند و این کالاها افزون بر مصرف داخلی به بازارهای دیگر صادر شود.

زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا می توان زمان خاصی را برای آغاز این همکاری‌ها مشخص کرد، بیان کرد: همه بحث‌هایی که مطرح می شوند، در حد گفتگو است و پس از نتیجه عملی می توانیم برای آن زمان تعیین کنیم، ما برای مدتی پشت درهای بسته بوده ایم و هم اکنون فضا برای علاقه مندان به مذاکره و همکاری با ایران باز شده است تا پس از آن برای اجرا برنامه ریزی کنیم.

تاریخپه همکاری نفتی ایران-برزیل

به گزارش مهر، هر چند این روزها بحث حضور شرکت‌هایی همچون شل و برتیش پترولیوم انگلیس، توتال فرانسه، انی ایتالیا، او. ام. وی اتریش، لوک اویل روسیه، اینپکس ژاپن و چندین شرکت اروپایی و آسیایی در صنعت نفت و گاز ایران در دوران پساتحریم جدی به نظر می‌رسد و شانس شرکت پتروبراس برزیل کمتر از شرکت‌های اروپایی برای امضای قراردادهای نفتی با ایران نیست.

جمهوری اسلامی ایران و برزیل در دوران تحریم از سطح همکاری‌های بالایی در حوزه سیاسی و بین‌المللی برخوردار بودند که روابط سیاسی و دیپلماتیک تهران- برازیلیا هم در طول سال‌های اخیر و در جریان مذاکرات هسته ای ایران و غرب کماکان در سطوح بالایی قرار داشته است.

بر این اساس حتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و خانم دیلما روسف رئیس جمهور برزیل در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار و گفتگو کردند.

توسعه همکاری های اقتصادی با محوریت حوزه نفت و انرژی، مهمترین محور گفتگوهای رئیس جمهور ایران و برزیل در نیویورک بود و حتی رئیس کابینه دولت تدبیر و امید خواستار مشارکت شرکت‌ها و کمپانی‌های برزیل در بخش های مختلف صنعتی و عمرانی در ایران شد که این پیشنهاد با استقبال رئیس جمهور برزیل روبرو شده است.

در این بین شرکت پتروبراس برزیل به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی فعال در منطقه آمریکای جنوبی با تخصص فعالیت و حفاری در آب های عمیق تا پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی یکی از شرکت های فعال در صنعت نفت کشور بوده است.

پیش از اعمال تحریم‌های نفتی، شرکت پتروبراس برزیل حتی در تهران دفتر و نمایندگی رسمی داشت که با افزایش محدودیت‌های خارجی دفتر این شرکت بزرگ نفتی برزیل در تهران تعطیل شد.

مهمترین پروژه مشترک شرکت ملی نفت ایران با شرکت پتروبراس برزیل کشف ذخایر جدید هیدروکربوری در بلوک‌های اکتشافی ایران در خلیج فارس همچون تفتان بود.

در این بین هر چند این شرکت برزیلی با حفاری دو حلقه چاه از کشف ذخایر نفتی اقتصادی در این بلوک اکتشافی ایران در خلیج فارس خبر داده بودند اما مسئولان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران تاکید کرده بودند: نفت كشف شده توسط پتروبراس برزيل در ميدان تفتان خليج فارس قابل توجه و اقتصادي نيست.

«سانتیاگو ایرازابال مورائو» سفیر برزیل در تهران هم پیشتر در گفتگو با مهر درباره احتمال بازگشت شرکت پتروبراس برزیل به صنایع نفت و گاز ایران پس از توافق مقدماتی ایران و کشورهای ۱+۵، گفت: در حال حاضر پتروبراس برزیل بخش عمده فعالیت‌های خود را بر روی توسعه صنایع نفت و گاز برزیل متمرکز کرده است.