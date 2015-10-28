حجتی خواستار ایجاد شبکه مستقل کشاورزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی در نامه‌ای خطاب به محمد سرافراز رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و توافق دو دستگاه برای پخش برنامه‌های کشاورزی از صدا و سیما، خاطرنشان کرد: به استناد این قانون و در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه امنیت غذایی و همچنین با نظر مساعد مقام معظم رهبری، طی توافق معاونان دو دستگاه از تیرماه سال گذشته، صدا و سیما اقدام به راه اندازی برنامه کشاورزی (به مدت دو ساعت) در قالب برنامه‌های شبکه بازار کرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مفاد توافق مذکور، تصریح کرد: در این توافق مقرر شده بود با افزایش تدریجی زمان و تنوع ساختارهای برنامه ای و فراهم آوردن زیرساخت‌ها، برنامه مذکور در مقطعی از زمان به شبکه مستقل و تخصصی کشاورزی تبدیل شود که در همین راستا، مراتب در قانون بودجه‌های سنواتی ملحوظ و مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال در سال ۹۳ در اختیار آن سازمان قرار گرفت، ضمن اینکه در سال ۹۴ نیز ۱۵۰ میلیارد ریال تحت عنوان شبکه ملی کشاورزی پیش بینی شده است.

حجتی در ادامه بر لزوم ایجاد شبکه مستقل کشاورزی و پخش مجدد برنامه‌های کشاورزی از شبکه های صدا و سیما تاکید کرده است.

براساس ماده ۱۸ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی(مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی) به منظور ارتقای منزلت اجتماعی، دانش و توانمندی های فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامه‌های ترویجی و گسترش برنامه‌های توسعه انتقال تجارب و یافته‌های تحقیقاتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر برنامه‌های رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیه شبکه‌های سراسری داخلی رادیو تلویزیونی و همچنین شبکه‌های استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه «دانش ترویج و توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی» نسبت به تهیه و پخش برنامه‌های ویژه بخش کشاورزی اقدام کند.