به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله لطفی در جلسه ستاد بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان که ظهر چهارشنبه به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی برگزار شد، اظهار داشت: طبق سال‌های گذشته تجمع بزرگ یوم الله ۱۳ آبان ساعت ۹ صبح چهارشنبه هفته آینده در بیت امام راحل در قم شروع می‌شود و پس از ادای احترام به مقام شامخ رهبر کبیر انقلاب، ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) حرکت آغاز می‌شود.

وی عنوان کرد: مراسم اصلی ساعت ۱۰ و ۳۰ در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با سخنرانی حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اسلامی برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به چگونگی حرکت دانش آموزان در روز ۱۳ آبان اظهار کرد: حرکت خانم‌ها از پل حجتیه به سمت چهارراه شهدا و حرکت آقایان در بلوار معلم خواهد بود.

لطفی با بیان این که انقلاب اسلامی دارای سه ویژگی دینی، مردمی بودن و استکبارستیزی است، افزود: یوم الله ۱۳ آبان از هرگونه نگاه سیاسی و گروه‌ها به دور است و هرکسی که به امام راحل و انقلاب دلبسته است در این روز وارد عرصه می‌شود.

وی با بیان این که ما تابع ولی امر مسلمین هستیم، عنوان داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات خود عنوان کرده‌اند که استکبارستیزی تعطیل پذیر نیست و از این رو ما باید تابع ولی فقیه خود باشیم و برای مأیوس کردن شیطان در روز ۱۳ آبان به میدان می‌آییم.

حضور پرشور در ۱۳ آبان ترفند سیاسی و فرهنگی طمع کنندگان را از بین می‌برد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم ابراز کرد: عده‌ای ساده لوح در کشور تصور می‌کنند باید با آمریکا کنار آمد. حضور ما در میدان می‌تواند ترفندهای سیاسی و به خصوص فرهنگی عده‌ای که طمع کرده‌اند را از بین ببرد.

وی یادآور شد: ما از امروز تبلیغات خود را آغاز می‌کنیم و همه ارگان‌ها نیز در این امر سهیم خواهند بود و تجلی آن در روز چهارشنبه دیده خواهد شد.