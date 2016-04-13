مراسمات ایام الله با نگاه سیاسی قابل اداره نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله لطفی ظهر چهارشنبه در دیدار با آیت الله مهمان نواز نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با همدلی و صمیمت سعی در برگزاری بهتر اقدامات و فعالیت‌ها در سال جاری نسبت به سنوات گذشته دارد.

وی تاکید کرد: برگزاری مراسمات ایام الله در کشور با نگاه سیاسی به هیچ عنوان قابل اداره نیست و تاثیرات لازم را به همراه ندارد.

لطفی گفت: برای برگزاری این مراسمات باید تمام دلبست‌گان نظام وارد عرصه شوند چراکه گروه‌ها و جناح‌ها همواره در حال چرخش هستند.

وی افزود: شیوه برگزاری مراسمات در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی حاکمیتی است و تاثیرپذیری از جناح‌ها و گروه‌های مختلف را نداشته و نخواهد داشت.

لطفی با اشاره به اینکه حفظ نظام اسلامی از واجبات است، گفت: بهترین پشتیبان برای امنیت ملی کشور حضور مردم در صحنه‌های مختلف است و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تنها به عنوان هماهنگ کننده دست اندرکاران فرهنگی هر استان و شهرستان برای تحقق حضور مردم در عرصه‌های مختلف فعالیت می‌کند.

آیت الله جنتی برای تقویت نظام تلاش‌های زیادی داشته‌اند

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری نیز در این دیدار افزود: همه کسانی که برای تقویت نظام اسلامی فعالیت می‌کنند از جایگاه رفیعی برخوردارند.

آیت الله حبیب الله مهمان نواز با اشاره به برخی سخنان پیرامون آیت الله جنتی تصریح کرد: کسانی که برای تضعیف آیت الله جنتی صحبت‌هایی مطرح کردند باید پاسخگو باشند چراکه آیت الله جنتی تمام قوای خود را برای تقویت نظام بکار برده است.

وی گفت: کسانی که برای معرفی و تقویت نظام اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب وارد عرصه شدند حق بزرگی برگردن انقلاب و نظام دارند.

آیت الله مهمان نواز اظهار کرد: زمزمه‌های کنونی که در مورد آیت الله جنتی انجام می‌شود از زمزمه‌های شیطانی است و افردای که از واقعیت‌ها دور هستند این زمزمه‌ها را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار با استاندار خراسان شمالی، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بجنورد، حضور در جلسه روسای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان و ... از جمله برنامه‌های سفر معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور به خراسان شمالی است.