خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ: یکی از اخبار مهم حوزه میراث فرهنگی در این هفته این بود که سرپرست ایرانی گروه كاوش محوطه تل آجری گفت: ۴ كتیبه متعلق به دوره هخامنشیان در محوطه تل آجری کشف شد که روی آنها به زبان بابلی كلماتی چون شاه و دروازه حک شده است. پنجمین فصل از کاوش های باستان ‌شناسی و برنامه مطالعات تل آجری در حریم شهر پارسه، با حضور هیات مشترکی از باستان شناسان ایرانی و ایتالیایی در منطقه تاریخی تل آجری واقع در شمال غربی تخت گاه تخت جمشید، آغاز شده است.

در این رابطه علیرضا عسکری چاوردی سرپرست ایرانی گروه کاوش تل آجری گفت: در این فصل کاوش، نقشه و ساختار بنای تل آجری بر اساس بخش‌های مشخص شده و همچنین نتایج به دست آمده از بررسی ژئوفیزیک، ژئو مغناطیسی و الکتریسیته بازسازی شد که بر اساس اطلاعات مقدماتی به دست آمده، پلان یک ساختمان چهارگوش کشف شد.

این عضو هیات امنای تحت جمشید بیان کرد: در حال حاضر ۱۲ بنای باستانی دوره هخامنشیان در حریم تخت جمشید شناسایی شده که به دلیل وجود شباهت زیاد بین آجرهای لعابدار کشف شده دروازه‌ها با نقوش اسطوره های بین النهرین، به نظر می رسد شهر پارسه در دوره کوروش هخامنشی نیز وجود داشته است.

عسکری با بیان این که آجرهای لعاب‌دار و منقوش مکشوفه در این محل قابلیت بازسازی دارند به طوری که حیوانات و نقوشی که در این آجرها دیده می‌شود جزو مهم‌ترین و بی‌سابقه‌ترین نقوش در ایران هستند. این نقوش بیشتر گاوهای بالداری هستند که در نقوش برجسته شوش و تخت جمشید دیده می‌شوند اما نقش حیوانات ترکیبی نیز در این محوطه کشف شده که تا کنون در هیچ منطقه‌ای دیده نشده است. این نقوش حیوانات ترکیبی هستند که نقشی از مار، عقاب و پنجه شیر دارند که برای نخستین بار در این محوطه کشف شده اند.

ژئوپارک قشم برای جهانی شدن برنامه مدیریتی ندارد

هیات شرکت‌کننده در کنفرانس ژئوپارک‌های اروپا در حالی آمادگی ایران برای بازگشت قشم به فهرست ژئوپارک‌های جهانی را اعلام کردند که کارشناسان جهانی معتقدند ژئوپارک‌ قشم هنوز برنامه مدیریتی ندارد.

مدتی پیش هیات چهارنفره ای از سوی منطقه آزاد قشم به سیزدهمین کنفرانس ژئوپارک‌های اروپا در فنلاند فرستاده شدند تا با ارائه مقالاتی درباره ژئوپارک و اکوتوریسم اعلام کنند که ایران دوباره آمادگی دارد تا پرونده ژئوپارک را در اجلاس بهمن ماه ارائه کند. آنها در این کنفرانس با وجود اینکه آمادگی ایران را اعلام کردند پاسخ شنیدند که تا وقتی ایران برنامه مدیریتی با تاکید بر گردشگری و جامعه محلی برای ژئوپارک نداشته باشد نمی تواند در فهرست ژئوپارک های جهانی وارد شود، البته باید در این راه ارتباطی با ژئوپارک های دیگر جهان برقرار کند و مشاورهای بین‌المللی داشته باشد.

تعیین تکلیف واگذاری منطقه باداب سورت به بخش خصوصی تا سه ماه دیگر

رئیس شورای روستای مالخواست گفت: تا ۳ ماه دیگر تصمیم کمیته فنی میراث فرهنگی و منابع ملی برای واگذاری منطقه گردشگری باداب سورت به سرمایه‌گذار بخش خصوصی اعلام می‌شود.

سید محمد ساداتی، رئیس شورای روستای مالخواست در استان مازندران چشمه های باداب سورت را در محدوده زمین های روستای مالخواست دانست و درباره فن کشی اطراف آن گفت: چند ماهی است که اداره کل میراث فرهنگی استان مازندران دور تا دور محوطه گردشگری باداب سورت به میزان ۷۰ هکتار فنس کشی شد این اقدام اولیه است چون این منطقه جزو منابع ملی است و باید اداره منابع طبیعی به اداره کل میراث فرهنگی مازندران اجازه فعالیت گردشگری بدهد. به همین دلیل باید در وهله اول این منطقه گردشگری به سازمان میراث فرهنگی واگذار شود.

وی ادامه داد: این تصمیم در کمیته فنی میراث فرهنگی و منابع ملی درحال بررسی است و تقریبا تا سه ماه دیگر نتیجه‌گیری می‌شود. این تصمیم گیری منوط به تهیه طرح است چون زمین های این محدوده متعلق به دامداران بوده و باید حق آنها پرداخت شود. سرمایه گذاری و فعالیت گردشگری در این منطقه به مزایده گذاشته می شود اما مردم منطقه می خواهند که این واگذاری به غیر بومی انجام نشود.

مذاکره میراث فرهنگی با وزارت نیرو درمورد تهدید میراثی سد «داریان»

در این هفته، مسعود سلطانی‌فر، رئیس سازمان میراث فرهنگی با اشاره به کشف ۸ اثر تاریخی در کاوش‌های حوزه آبگیر سد «داریان»، از مذاکره با مسئولان وزارت نیرو برای جلوگیری از وارد شدن هر گونه آسیب به این آثار خبر داد و گفت: گزارش‌های اولیه از وضعیت کاوش‌های باستان‌شناختی به دست ما رسیده است و طبیعتاً ما با دوستان وزارت نیرو در این رابطه صحبت خواهیم کرد.

وی افزود: ما حتی در ابتدای کار همین دولت، در سیمره در منطقه‌ای بین ایلام و لرستان، با وجود اینکه در سال ۸۶ قراردادی برای انجام کارهای مربوط به کاوش منعقد شده بود، این کاوش را انجام نداده بودند، لهذا با وجود اینکه سد سیمره در مرحله آبگیری بود، ما از وزارت نیرو خواستیم که فرصت ویژه و مضاعفی را به ما بدهند و ما هم با اکیپ‌های گسترده‌ای که فرستادیم، بخش‌هایی از کار کاوش و همچنین ثبت را انجام دادیم و آثار فرهنگی را از آنجا بیرون آوردیم و بعد از آن، کار آبگیری سد مجدداً ادامه پیدا کرد.

فصل هفتم کاوش دیوار گرگان توسط یک هیات بین‌المللی آغاز شد

فصل هفتم پژوهش‌های باستان شناسی دیوار بزرگ گرگان با همکاری هیاتی از باستان شناسان بین المللی به سرپرستی ابرهارد سوئر و حمید عمرانی با هدف بررسی ساختار قلعه های متصل به دیوار گرگان شروع شد. جبرئیل نوکنده مدیر پروژه پژوهش های باستان شناسی دیوار بزرگ گرگان با اعلام این خبر گفت: هیات دانشگاه ادینبورگ طی تفاهم نامه ای با پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری هفتمین فصل از پژوهش های باستان شناسی را در دیوار بزرگ تاریخی گرگان درحالی آغاز می کنند که این کاوش ها تا ۱۵ آذرماه سال جاری ادامه دارد.

او با اشاره به اینکه در این فصل قرار است ارتباط ساختار قلعه های متصل به دیوار گرگان بررسی شود، تاکید کرد: در این کاوش‌ها که با همکاری پژوهشگرانی از کشور های آلمان، روسیه، گرجستان، آفریقای جنوبی، کانادا، ایتالیا و فرانسه انجام می شود، گمانه زنی قلعه شهرهای وابسته به دیوار گرگان انجام می شود.

درخواست جذب ۴ هزار نیروی حفاظت از میراث فرهنگی

فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی کشور گفت: در برنامه ششم توسعه قصد داریم تا چهار هزار نفر نیروی یگان حفاظت میراث فرهنگی به ظرفیت موجود اضافه کنیم.

سرهنگ محمد کربلایی گفت: همکاران ما در برنامه ششم توسعه در تلاش هستند تا نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی را افزایش داده و این تعداد را به ۴ هزار نفر برسانند به همین دلیل این درخواست به سازمان برنامه و بودجه کشور داده شده است. این تعداد نیرو در مدت ۵ سال به نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی موجود در کشور افزوده می شود. پس از اجرایی شدن این درخواست طرح تقسیم نیروها انجام خواهد شد. این تقسیم بندی براساس نیاز و اولویت هر استان در محوطه ها و بناهای تاریخی و موزه ها انجام می شود.

هتل‌های کیش ستاره‌های خیالی می‌فروشند!

در حالی که رئیس سازمان میراث فرهنگی از سونامی گردشگران در سال‌های آینده خبر می‌دهد، اما هتل‌های جزیره گردشگرپذیر کیش همچنان برای جذب مسافر، ستاره خیالی می‌فروشند.

جزیره کیش ۵۰ هتل آماده برای پذیرش مسافر دارد که طبق طرح استانداردسازی انجام شده در سال ۸۹، از این تعداد ۵ هتل دارای ۵ ستاره و ۸ هتل دارای ۴ ستاره هستند و بقیه هتل‌ها نیز دو و سه ستاره دارند. در مجموع جزیره کیش دارای ۴ هزار اتاق و نزدیک به ۱۲ هزار تخت است. ستاره گذاری برای هتلهای جزیره کیش چهار سال پیش انجام شده بود و در همان زمان برخی از هتلداران به علت تخلفاتی که انجام داده بودند از جمله فروش گران اتاق، مشمول جریمه و ریزش ستاره هایشان شدند.

ولی هنوز هم برخی از هتلداران این جزیره از درجه هتل برای درخشان نشان دادن ستاره استفاده می کنند. هتلها معمولا دارای هر ستاره‌ای که باشند، درجه بندی می‌شوند از TOP گرفته تا درجه C .

برای بسیاری از هتلداران، هتلی با دو ستاره و درجه TOP سه ستاره محسوب می‌شود. به همین علت در تبلیغات رسانه‌ای خود از واژه سه ستاره یا هتل بزرگ استفاده می کنند حتی برخی از آنها سعی می کنند تا ستاره‌های هتل خود را از چشمان مسافر دور نگه دارند. بنابراین ستاره ای را در سر در هتل نصب نمی‌کنند.

نمونه این دست هتل‌ها در جزیره کیش کم نیست. حتی چند وقت پیش یکی از مشهورترین هتل‌های این جزیره که مهمانانی از سازمان مناطق آزاد کیش هم در بخش هتل ۴ ستاره آن اقامت داشتند، به علت شکایت‌های متعدد یک ستاره خود را از دست داد.