درآمد گمرک بندرلنگه۱۱۸درصد افزايش یافت/رشد۱۴درصدی صادرات غیرنفتی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از گمرکات استان هرمزگان، صفر شيبانی در خصوص عملكرد هفت ماهه اين گمرک بیان داشت: گمرک بندرلنگه، در رويه صادرات غير نفتی در ۷ ماهه اول سال۹۴ بیش از چهار تن كالا به ارزش ۲ هزار و ۲۶۸ميليارد ريال صادرات داشته كه در مقايسه با همين زمان در سال ۹۳ كه ارزشی در حدود هزار و ۹۹۶ میليارد ريال بوده؛ بالغ بر ۱۴ درصد از لحاظ ارزشی رشد داشته است. بيشترين مقدار كالاي صادراتي شامل ميوه و تره بار، خشكبار، كچ و نمک صنعتی و به مقصد كشور امارات صادر شده است.

شيبانی اضافه كرد: در رويه واردات، با ورود ۱۰۳ هزار و ۴۷۷ تن كالا در هفت ماه اول سال۹۴ و ارزش ريالی با رقمی در حدود هفت هزار و ۵۰۵ميليارد ريال، ۴۵درصد نسبت به زمان مشابه سال ۹۳ رشد داشته است. اين ارزش در سال ۹۳ در حدود پنج هزار و ۱۸۵ميليارد ريال بوده است. بيشترين اقلام كالای وارداتی نيز از كشورهای چين و امارات با اقلامی چون خودرو، تخته چندلا، فيبر، حبوبات، لوازم كامپيوتر، پارچه و لوازم خانگي بوده است.

مديركل گمرک بندرلنگه گفت: در رويه ترانزيت خارجی با ارزش ۱۶ هزار و ۷۰۴ميليارد ريال با رشد منفی ۱۸درصد نسبت به همين زمان در سال ۹۳مواجه بوديم و در خصوص ترانزيت، عمده ترين كالا خودرو و عمدتاً به مقصد كشورهای تركمنستان، عراق و افغانستان بوده است. همچنین ارزش درآمد های وصولی نقدی و تضمينی حاصل از واردات قطعی گمرک بندرلنگه در هفت ماهه اول سال ۹۴ بالغ بر سه هزار و ۳۳۲ميليارد ريال بوده است. حاكي از رشد ۱۱۸ درصدی درآمدهای وصولی نقدی و تضمينی ناشی از واردات قطعی نسبت به سال ۹۳ است.