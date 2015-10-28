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۶ آبان ۱۳۹۴، ۲۰:۴۱

مدير گمرک بندرلنگه:

درآمد گمرک بندرلنگه۱۱۸درصد افزايش یافت/رشد۱۴درصدی صادرات غیرنفتی

درآمد گمرک بندرلنگه۱۱۸درصد افزايش یافت/رشد۱۴درصدی صادرات غیرنفتی

بندرلنگه - مدير كل گمرک بندر لنگه گفت: درآمد وصولی نقدی و تضمينی اداره كل گمرك بندر لنگه ۱۱۸ در صد افزايش يافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از گمرکات استان هرمزگان، صفر شيبانی در خصوص عملكرد هفت ماهه اين گمرک بیان داشت: گمرک بندرلنگه، در رويه صادرات غير نفتی در ۷ ماهه اول سال۹۴ بیش از چهار تن كالا به ارزش ۲ هزار و ۲۶۸ميليارد ريال صادرات داشته كه در مقايسه با همين زمان در سال ۹۳ كه ارزشی در حدود هزار و ۹۹۶ میليارد ريال بوده؛ بالغ بر ۱۴ درصد از لحاظ ارزشی رشد داشته است. بيشترين مقدار كالاي صادراتي شامل ميوه و تره بار، خشكبار، كچ و نمک صنعتی و به مقصد كشور امارات صادر شده است.

شيبانی اضافه كرد: در رويه واردات، با ورود ۱۰۳ هزار و ۴۷۷ تن كالا در هفت ماه اول سال۹۴ و ارزش ريالی با رقمی در حدود هفت هزار و ۵۰۵ميليارد ريال، ۴۵درصد نسبت به زمان مشابه سال ۹۳ رشد داشته است. اين ارزش در سال ۹۳ در حدود پنج هزار و ۱۸۵ميليارد ريال بوده است. بيشترين اقلام كالای وارداتی نيز از كشورهای چين و امارات با اقلامی چون خودرو، تخته چندلا، فيبر، حبوبات، لوازم كامپيوتر، پارچه و لوازم خانگي بوده است.

مديركل گمرک بندرلنگه گفت: در رويه ترانزيت خارجی با ارزش ۱۶ هزار و ۷۰۴ميليارد ريال با رشد منفی ۱۸درصد نسبت به همين زمان در سال ۹۳مواجه بوديم و در خصوص ترانزيت، عمده ترين كالا خودرو و عمدتاً به مقصد كشورهای تركمنستان، عراق و افغانستان بوده است. همچنین ارزش درآمد های وصولی نقدی و تضمينی حاصل از واردات قطعی گمرک بندرلنگه در هفت ماهه اول سال ۹۴ بالغ بر سه هزار و ۳۳۲ميليارد ريال بوده است. حاكي از رشد ۱۱۸ درصدی درآمدهای وصولی نقدی و تضمينی ناشی از واردات قطعی نسبت به سال ۹۳ است.

کد مطلب 2952579

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