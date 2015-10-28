آمریکا در مسیری اشتباه است/ آغاز دوره جدیدی برای کنگره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه پل رایان را به عنوان نامزد ریاست مجلس نمایندگان معرفی کردند.

بر اساس این گزارش پل رایان عضو حزب جمهوری خواه آمریکا طی انتخابات داخلی کنگره به عنوان جانشین جان بینر در سمت ریاست مجلس نمایندگان کنگره فعالیت می کند. بینر چند هفته پیش به صورت ناگهانی از سمت خود استعفا کرده بود. در یک ماه گذشته جمهوری خواهان پل رایان را برای انتخاب این پست تحت فشار گذاشته بودند.

رایان علاوه بر پست ریاست مجلس نمایندگان کنگره قرار است تا پایان دوران ریاست جمهوری اوباما در کاخ سفید ریاست حزب جمهوری خواه را نیز بر عهده بگیرد. جمهوری خواهان اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار دارند و استعفای جان بینر این حزب را با چالش های بسیاری روبرو کرده بود.

در رای گیری برای انتخاب پل رایان به سمت ریاست مجلس نمایندگان ۲۰۰ نماینده در برابر ۴۳ نفر از نمایندگان جمهوری خواه به پست ریاست وی رای مثبت دادند.

رایان در اولین اظهارنظرش بعد از انتخاب به این سمت ایجاد تحول در مجلس نمایندگان را وعده داد و گفت آمریکا در مسیر اشتباهی افتاده است که باید اصلاح شود. وی گفت: ما اعتقاد داریم برای اصلاح این مسیر اشتباه مجلس نمایندگان باید راهکارهایی به کاخ سفید ارائه کند.

رایان انتخاب خود به عنوان ریاست مجلس نمایندگان آمریکا را آغازگر دوره جدیدی در این مجلس و به خصوص برای جمهوری خواهان قلمداد کرد.