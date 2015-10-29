سرهنگ محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بارندگی در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه از روز گذشته آغاز و هم اکنون نیز شاهد بارش باران در این محورها هستیم.

وی با تاکید بر رعایت مسائل ایمنی در جاده‌های اسان کرمانشاه گفت: تمام جاده‌های استان لغزنده است و اما مشکل تردد و ترافیک در هیچ کدام از محورهای استان وجود ندارد و هیچ جاده‌ای بسته نیست.

سرهنگ مرادی ادامه داد: در پی وقوع بارندگی شدید تنها یک مورد ریزش کوه در جاده حمیل به ایلام مشاهده شد که البته ریزش در کنار راه رخ داد و اکنون جاده بازگشایی شده و مشکل تردد در این محور وجود ندارد.

وی رعایت سرعت مجاز و مطئمنه و بستن کمربند ایمنی از سوی رانندگان را الزامی دانست و گفت: رانندگان فاصله طولی را رعایت و از سبقت غیرمجاز در این شرایط جدا بپرهیزند.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه بابیان توصیه‌های ایمنی به رانندگان افزود: برف پاک کن خودروها باید سالم و سیستم روشنایی نیز جهت دید در مه سالم و آماده باشد.

وی افزود: معمولا در هنگام بارش باران جاده‌های دوطرفه بیشتر خطرآفرین بوده و به هنگام سبقت و سرعت غیرمجاز بعضا تصادفات رخ به رخ به وقوع می پیوندد و اکثرا این قیبل تصادفات با تلفات دسته جمعی همراه است.

سرهنگ مرادی اظهار کرد: خوشبخاته در ۲۴ ساعت گذشته هیچ سانحه‌ دلخراشی در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه مشاهده نشده است.

وی افزود: رانندگی در جاده‌های حمیل، کامیاران، کرند غرب و سرپل ذهاب با سرعت مطمئنه انجام شود.