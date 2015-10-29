به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین دوسالانه سرو نقره‌ای عصر روز چهارشنبه، ششم آبان در خانه هنرمندان افتتاح و تمام گالری‌های خانه هنرمندان برای نمایش آثار این رویداد به روی عموم گشوده شد. مراسم افتتاحیه امسال برخلاف دوره‌های قبل مختصرتر برگزار شد تا معرفی برندگان و رونمایی از کتاب دوسالانه در مراسمی گسترده‌تر در روز اختتامیه انجام شود.

علی رشیدی، رئیس انجمن صنفی طراحان گرافیک در ابتدای این مراسم ضمن تشکر از خانه هنرمندان و عوامل اجرایی این رویداد گفت: تفاوتی که نمایشگاه امسال نسبت به دوره های گذشته دارد این است که معرفی برندگان در مراسم اختتامیه انجام می‌شود. دلیل اینکه تصمیم داریم اختتامیه را باشکوه تر برگزار کنیم بر این مبناست که بازدیدکنندگان بتوانند ژوژمان کارها را ببینند تا زمانی که اسامی برندگان اعلام می‌شود، قضاوت درستی در مورد آثار برگزیده داشته باشند.

احسان مهدوی، دبیر چهارمین دوره سرو نقره‌ای نیز در این مراسم به بخش های مختلف نمایشگاه اشاره کرد و توضیح داد : در گالری پاییز و زمستان سرو مرو (بخش پوستر)، در گالری ممیز سرو زربین (بخش گرافیک تجاری و بسته بندی) و سرو فری (بخش گرافیک متحرک)، در گالری میرمیران سرو شیراز (بخش جلد و صفحه آرایی نشریات)، در گالری بهار سرو آزاد (بخش آزاد)، در گالری نامی سرو کشمر (بخش طراحی حروف فارسی) و در گالری تابستان سرو طبری (بخش نشانه و هویت بصری) به نمایش درآمده است.

وی بیان کرد: روز نهم آبان افتتاح نمایش آثار ایسدرو فرر، هنرمند اسپانیایی به همراه سخنرانی او در فرهنگسرای نیاوران، ۱۱ آبان افتتاح سرو نقره‌ای در شیراز، ۱۲ آبان برپایی ورکشاپ فرر در شیراز و ۱۵ آبان مراسم اهدای جوایز در تالار سینما تیاتر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان واقع در خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) برگزار می‌شود.

چهارمين دوسالانه سرو نقره‌اي از ششم آبان به مدت ۱۰ روز همه روزه از ساعت ۱۳ تا ۲۰ در خانه هنرمندان برگزار می شود. در اين دوره فرزاد اديبي، اونيش امين الهي، پريسا تشكري، علي رشيدي، كوروش قاضي مراد و ساعد مشكي اعضاي شوراي برنامه‌ريزي را تشكيل مي‌دهند.