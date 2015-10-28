دعوت ایران به کنفرانس سوریه نشان از تغییر محسوس مواضع آمریکا دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات آمریکایی اعلام کردند که از ایران برای شرکت در مذاکرات بین المللی پیرامون سوریه که قرار است پنجشنبه این هفته در وین اتریش برگزار شود، دعوت به عمل آورده اند. این نشست قرار است پنجشنبه این هفته در وین پایتخت اتریش و با حضور «سرگئی لاوروف» و «جان کری» وزرای امور خارجه دو کشور روسیه و آمریکا و نیز برخی از مقامات ارشد کشورهای اروپایی و عربی برگزار شود.

گزارش ها حاکی است که این دعوت نامه از طریق روسیه به ایران تقدیم شده است. مقامات آمریکایی مذکور در عین حال اعلام کردند که ایران تا کنون پاسخی به این دعوت نداده است.

گاردین با پرداختن به این موضوع می نویسد: دعوت از ایران برای حضور در مذاکرات مربوط به آینده سوریه نشانه ای بزرگ از تغییر مواضع آمریکا و متحدان غربی و عربی آن در مورد سوریه داشته و حضور ایران در این نشست موجب خوشحالی «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه، می شود. این دعوت همچنین بر یک امر دیگر نیز دلالت دارد و آن اینکه دعوت از ایران بدنبال حملات روسیه به سوریه انجام گرفته و این یعنی آنکه این دو کشور (روسیه و ایران) به مسیر خود ادامه خواهند داد.

این روزنامه انگلیسی در ادامه می نویسد: اگر فرض کنیم که ایران به این دعوت پاسخ مثبت داده و در نشست روز پنجشنبه شرکت کند- البته فرض اینکه ایران دعوت را قبول نکند مشکل است- این برای نخستین بار ظرف چهار سال گذشته خواهد بود که ایران نقشی رسمی در پایان دادن به بحران سوریه ایفا می کند.

گاردین می نویسد: ایران بر خلاف کشورهایی که تا کنون از گروه های شورشی حمایت کرده اند از آغاز بحران در سوریه موضعی واحد داشته و آن حمایت از حکومت بشار اسد بود و در این راه حمایت های زیادی از دمشق به عمل آورد.

گاردین در ادامه با اشاره به حضور مستشاران ایرانی در سوریه می نویسد: حضور نظامی ایران در سوریه در سایه اما حیاتی است. نیروهای ایرانی به عنوان مشاور در کنار نیروهای حزب الله در سوریه حضور دارند. البته گفته می شود که شیعیانی از عراق، پاکستان و افغانستان نیز به کمک حکومت بشار اسد آمده اند.

در ادامه این مطلب آمده است: حضور ایران در نشست سوریه راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران این کشور را تقویت می کند اما با این وجود تهران هنوز موافقت خود را با یک دوره انتقالی بدون حضور بشار اسد اعلام نکرده است. در این میان گفته می شود که روسیه با چنین روندی توافق کرده است. وجود این ابهام موجب می شود تا خاطرات نشست ژنو در سال ۲۰۱۲ که در خصوص سوریه انجام شد زنده شوند.

در همین رابطه «حسین امیر عبدالهیان» معاون وزیر امور خارجه ایران، در مصاحبه ای که هفته گذشته با گاردین داشت گفته بود: در هرگونه روند سیاسی نقشی که توسط بشار اسد ایفا می شود مهم خواهد بود.