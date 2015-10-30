آغاز رقابت ۳۰ هزار متقاضی مسند قضاوت/ ۹ هزار متقاضی زن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آموزن قضاوت صبح روز جمعه در ۱۶ استان کشور (۴۳ حوزه) و دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شد.

حجت الاسلام علیرضا امینی در جمع خبرنگاران درباره این آزمون گفت: در این آزمون ۳۰ هزار داوطلب قضاوت با هم رقابت می کنند و نتایج آن تا آخر آبان ماه اعلام می شود. البته این تمام راه نیست بلکه بعد از قبولی باید داوطلبان در آزمون تشریحی هم شرکت کنند.

وی با بیان اینکه از تعداد قبول شدگان در آزمون امروز ۴ هزار نفر برای شرکت در آزمون تشریحی دعوت می شوند گفت: مرحله دوم آزمون قضاوت دی ماه برگزار و اسفند ماه نتایج قبول شدگان اعلام می شود و بعد مرحله اختبار و مصاحبه آغاز می شود.

امینی اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه مجوز استخدام ۴ هزار قاضی را داشتیم که امیدواریم در برنامه ششم توسعه بتوانیم نیازهای قوه قضائیه را تامین کنیم.

وی با بیان اینکه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی سال ۹۲ تا پایان سال آینده جذب دستگاه قضا می‌شوند گفت: از ۳۰ هزار متقاضی تصدی منصب قضا حدود ۹ هزار نفر خانم بوده اند که در حوزه جداگانه در حال پاسخ به سئوالات آزمون هستند.