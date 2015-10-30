پیکر۲ شهید گمنام در کرمانشاه تشییع شد/آسمان نیزبرای شهدا اشک ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر دو تن از شهدای هشت سال دفاع مقدس بعد از ظهر جمعه و پس از اقامه نماز عبادی- سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه بر روی دستان نمازگزاران کرمانشاهی تشییع شد.

تشییع پیکر این دو شهید بزرگوار در حالی انجام شد که آسمان کرمانشاه نیز در عزای این دو شهید گریست.

در این مراسم نمازگزاران کرمانشاهی در زیر این باران پاییزی با ندای لااله الا الله و محمد رسول الله آنها را از مقابل درب مسجد جامع شهر کرمانشاه تا میدان آزادی این شهر بر روی دستان خود تشییع کردند.

جمعی از مسئولین استانی، اعم از کشوری و لشکری، خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان و جمعی از مردم شهید پرور کرمانشاهی حاضرین در این مراسم تشییع بودند.

دو شهید گمنام مذکور پس از تشییع در کرمانشاه در شهر گودین کنگاور نیز تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.

یکی از این دو شهید والامقام در سن ۱۹ سالگی و در عملیات خیبر جزیره مجنون و شهید دیگر نیز در سن ۱۷ سالگی و در عملیات محرم به فیض شهادت نائل شده اند.

با خاکسپاری این دو شهید والامقام، تعداد شهدای گمنام دوران دفاع مقدس که در استان کرمانشاه به خاک سپرده شده اند به ۱۰۹ شهید می رسد.