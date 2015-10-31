باران اهواز ۱۰ هزار نفر را روانه بیمارستان کرد

خبرگزاری مهر - گروه استانها: ۱۰ هزار نفر بر اثر اولین بارش پاییزی در اهواز به دلیل تنگی نفس روانه بیمارستانها شدند. سه سال است که هزاران نفر پس از اولین بارشهای پاییزی در اهواز دچار تنگی نفس میشوند و به بیمارستانها پناه میبرند.
برخی در بخش مراقبتهای ویژه بستری میشوند و بعضی دیگر سراپایی درمان میشوند اما آنچه تاکنون به آن کمتر توجه شده علت این اتفاق است. با اینکه سه سال از چنین وضعیتی میگذرد اما همچنان مردم میگویند «باران اسیدی» است و مسئولان میگویند باران اسیدی نیست و بحث اصلی که علت این اتفاق است در حاشیه مانده است.
بارانی که تنها سه میلیمتر در اهواز بارید منجر به روانه شدن ۱۰ هزار نفر به بیمارستان و خسارات سنگین بر کشاورزی خوزستان وارد کرد. بااینحال بارانی که موسوم به «اسیدی» است همچنان نفس خوزستان را تنگ میکند و پس از سه سال علت آن مشخص نشده است.
باران اسیدی، مسئلهای که از سال ۹۲ پس از اولین بارش پاییزی در اهواز مطرح شد و تاکنون مسئولان بارش چنین بارانی را رد میکنند. موضوعی که همچنان دغدغه شهروندان اهوازی است، مشخص نبودن دلیل تنگی نفسهای بعد از اولین بارش پاییزی است.
در روز اول سه هزار نفر مشکل تنگی نفس پیدا کردند و تا شامگاه جمعه آمار مراجعهکنندگان به بیمارستان به بیش از ۱۰ هزار نفر رسید. بارش در پاییز ۹۲ و ۹۳ نیز بهعنوان علت تنگی نفس مطرح شده بود اما بعد از مدتی رد شد اما مدیرکل هواشناسی خوزستان وقوع باران اسیدی در روزهای اخیر را منتفی دانست.
به گزارش مهر، در سال ۹۲ حدود ۲۲ هزار نفر و در سال گذشته نیز حدود ۱۶ هزار نفر به دلیل تنگی نفس به مراکز درمانی مراجعه کردهاند و گزارش دانشگاه علوم پزشکی نشان میدهد عمده مراجعان سابقه بیماری تنفسی و آلرژی داشتهاند.
کسی فوت نکرد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور هم گفت: از سه سال پیش تاکنون، در اولین و دومین بارندگی در فصل پاییز و در استان خوزستان بهویژه شهر اهواز با پدیده بروز تنگی نفس، سرفه و خسخس سینه بیماران در مراجعه به اورژانسها روبرو بودیم که در سال جاری هیچ بیمار تنفسی بر اثر باران در اهواز فوت نکرد.
اسماعیل ایدنی به وقوع پدیده بیماری تنگی نفس ناشی از بارش باران در سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال ۹۲ و در فاصله زمانی ۲۰ روزه، این پدیده روی داد که در آن سال بیش از ۲۳ هزار بیمار ناشی از این پدیده، به بیمارستانهای استان و شهر اهواز مراجعه کردند و در سال ۹۳ نیز بابا این بیماریها روبرو برویم.
وی با اشاره به نخستین بارندگی در سال جاری از ساعت ۲۲ چهارشنبهشب هفته گذشته در استان خوزستان گفت: از این ساعت، با افزایش حجم مراجعین به اورژانسهای بیمارستان استان بهویژه شهر اهواز روبرو بودیم که عمده علائم این بیماران تنگی نفس، سرفه و خسخس سینه بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور، از بیشتر شدن مراجعات بیماران تنفسی ناشی از باران با توجه به حجم بارش باران در سال جاری به بیمارستانها خبر داد و گفت: تا ساعت ۲۰ شب گذشته بیش از ۱۰ هزار نفر از بیماران بر اثر این پدیده مراجعه کردهاند.
وی افزود: از ۱۰ هزار نفر بیمار مراجعهکننده به بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور، ۱۲۰ نفر معادل ۱ تا ۱.۵ درصد آنها بستری و از این میان، ۱۰ نفر نیز در بخش مراقبتهای ویژه بستری شدند اما اکثر بیماران با درمانهای سرپایی در حدود ۲ تا ۳ ساعت مداوا شدند.
ایدنی گفت: با توجه به سابقه این پدیده از سال ۹۲، از همان سال تحقیقات و برنامهریزیهای مناسبی بهمنظور آمادگی در برابر حملات حاد تنگی نفس برای سالهای بعد صورت گرفت؛ بنابراین از نظر ذخیره دارویی و همچنین دستگاه های کمک تنفسی مانند نبولایزر و ونتیلاتور اقدامات لازم انجام شد و سازمان هواشناسی نیز در خصوص این پدیده بهطور کامل با ما هماهنگ بوده و هستند.
وی از پیشبینیهای مناسب دارو بهمنظور مواجهه با این پدیده ابراز رضایت کرد و از آمادگی کادر بهداشتی درمانی دانشگاه جندیشاپور در بخشهای کارکنان درمانی، پشتیبانی و فوریتهای پزشکی از اول پاییز هر سال بهمنظور مواجهه با پدیده تنگی نفس ناشی از باران خبر داد.
ایدنی تأکید کرد: تاکنون هیچ مورد فوتی ناشی از بارشها و تا ساعت ۲۰ شب گذشته در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور مشاهده و گزارش نشده است.
مدیرکل محیطزیست خوزستان با بیان اینکه علت اصلی بروز تنگی تنفس در خوزستان تاکنون قطعی نشده است، توضیح داد: تنها چیزی که در گزارشهای این سه سال قطعی شده این است که باران اسیدی نبوده است.
ستاد بحران استان نیز اعلام کرد که در سالهای گذشته ۱۸ گزینه بهعنوان علتهای این عارضه مطرح شد که در نهایت چهار مورد از آنها شامل آلودگی فلرهای نفتی (دودکش)، سوزاندن مزارع نیشکر، سوزاندن لاستیک و زباله و گردهافشانی گیاهان در اولویت قرار گرفت.
چیزی در هوای اهواز هست
مدیریت امور بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در گفتگو با مهر توضیح داد: دو روز قبل از بارشها از طریق معاونت غذا و داروی شهرستان اهواز تشکیل ستاد بحران داد شد، از طریق معاونت درمان نیز به سایر بیمارستانهای استان اعلام آمادهباش داده شد، دارو و ملزومات را نیز آماده کردیم و در عرض حداکثر سه ساعت بحران جمع شد.
میثم معزی افزود: انتظار نداشتیم چنین تعدادی مراجعهکننده داشته باشیم. بیشترین مراجعهکنندگان در اهواز و بیمارستان امام خمینی این شهر بود.
وی همچنین با بیان اینکه باید اطلاعرسانی شود چه چیزی در هوا است که باعث تنگی نفسهای بعد از بارندگی میشود، افزود: چرا تاکنون این وضعیت کنترل نشده است؟ باید کارشناسان مربوطه وارد کار شوند. سه سال است که هیچ اقدام تأثیرگذاری از سوی مسئولان مربوطه انجامنشده است و ما فقط خود را برای درمان مردم آماده میکنیم اما علت همچنان مبهم است.
چربش سنت بر مدرنیته
آخرین آمار که مربوط به دیشب است، نشان میدهد بیش از ۱۰ هزار نفر با مشکل تنفسی ناشی از بارش باران به بیمارستانهای استان مراجعه كردند که از این تعداد ۱۰۰ نفر به دلیل مشکل حاد تنفسی در بخشهاي عمومي بستری شدند و تعداد ۹ نفر در بخش ICU، تحت مراقبتهای ویژه قرار گرفتند.
ایرج نظری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در این باره گفته است که در ارتباط با بروز این پدیده در میان مردم اصطلاح غلط «باران اسیدی» رایج شده است درحالیکه حداقل درباره بارندگیهای امسال و سال قبل بر اساس اندازهگیری pH آب باران، اطمینان داریم که این بارانها اسیدی نیست.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي اهواز در خصوص علت این پدیده با اذعان بر اینکه علت قطعی برای این موضوع نمیتوان مطرح کرد، اظهار کرد: آنچه مسلم است، موادی در هوا وجود دارد که میتوانند در هنگام بارندگی مجاری تنفسی را تحریک کنند و باعث اسپاسم و گرفتگی مجاری تنفسی شوند.
علت اصلی وقوع تنگی نفس سال قبل
همچنین ناصر سودانی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی سال قبل در خصوص علت اصلی این پدیده که باعث کشانده بیش از ۲۰ هزار خوزستانی به مراکز درمانی شده بود اظهار کرده بود: بعضی فیلترهای موجود در مشعلهای نفت و گاز موجود در خوزستان به دلیل اینکه بازیابی و تعویض نشدهاند، گازهایی از این دستگاهها خارج میشود که دارای مشکلات زیستمحیطی است. تعویض نکردن این تجهیزات به دلیل اعمال تحریمهاست و ما منتظر هستیم تا این مسئله بررسی شود.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی گفته بود: چند سال پیش نمایندگان استان خوزستان خطاب به وزیر بهداشت وقت نامهای مبنی بر ارائه گزارشی در خصوص افزایش بیماریهای ریوی و خونی نوشتند که وزیر نیز در جواب این نامه اعلام کرد که در استان خوزستان نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
تائید و رد بارش باران اسیدی در اهواز محل بحث بسیاری از کارشناسان استان خوزستان شده است و این باعث شده که علت اصلی تنگی نفس مردم در حاشیه نگهداشته شود. بهطوری که از سال ۹۲ تاکنون هیچ نهاد نظارتی تخصصی برای بهبود این وضعیت در نظر گرفته نشده است و علت اصلی تنگی نفسهای مردم همچنان نامشخص است. مسئولان مربوطه در توضیح میگویند که مردم هنگام بارشهای پاییزی در خانهها بمانند و پنجرهها را ببندند، این تنها توصیه آنها است و گویا روشهای سنتی همچنان بر روشهای نوین قالب است.
گزارش: قاسم منصور آل کثیر
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