کهگیلویه و بویراحمد از استانهای پاک در زمینه مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر رضایی ظهر شنبه در جلسه مشترک شورای اداری و ائمه جمعه استان کهگیلویه و بویراحمد جلوگیری از بروز انحرافات و آسیب ها در اجتماع را از مهمترین آموزه های دینی عنوان کرد و افزود: امروزه یکی از بدترین این آسیب ها بحث سوء مصرف مواد مخدر است که در همه دنیا و به تبع آن در کشور و استان ما وجود دارد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد در مسیر ترانزیت این مواد است به تبع آن خرده فروشان و مصرف کنندگانی نیز در این استان وجود دارد.

رضایی مقابله و پیشگیری را دو سیاست کلی برای مبارزه با مواد مخدر دانست و بیان کرد: در راستای مقابله با قاچاقچیان و عرضه کنندگان مواد مخدر تاکنون شهدا و جانبازان زیادی تقدیم نظام شده است.

وی از پیشگیری و اجرای فعالیت های فرهنگی به عنوان یک روش و سیاست تأثیرگذار نام برد که می توان از طریق این روش با کمترین هزینه به بهترین نتیجه رسید و یادآور شد: در این خصوص ائمه جمعه و مدیران دستگاه های اجرایی می توانند کمک کنند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد به بحث اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر اشاره داشت و تصریح کرد: همه مردم باید در این مبارزه سهیم و از همه پتانسیل ها باید بهره برد تا بتوان در راستای پیشگیری و انجام فعالیت های فرهنگی و کمک به دستگاه های مقابله ای اقدامات لازم را انجام داد.

وی با تأکید بر بهره گیری از جایگاه اثرگذار ائمه جمعه برای بیان پیامدهای مواد مخدر، بیان کرد: افزایش آگاهی مردم تأثیر بسزایی در مبارزه به مواد مخدر دارد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویرحمد مود مخدر را بخشی از جنگ نرم دشمنان دانست که نیروی انسانی را از کشور ما می گیرد.

رضایی همچنین به بحث کشت احتمالی مواد مخدر اشاره داشت و اضافه کرد: فرمانداران شهرستان های این استان باید در این خصوص کاملا مراقب باشند، زیرا بروز چنین مواردی تبعات سختی برای این استان دارد.