همکاری مشترک کهگیلویه و بویراحمد و فارس در عرصه مبارزه با مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد، نیروی انسانی را مهمترین عامل توسعه دانست و گفت: مصرف مواد مخدر یکی از آسیبهایی است که نیروی انسانی را تهدید میکند و هزینههای فراوانی به جامعه وارد میکند.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف دولتها مبارزه با مواد مخدر است، افزود: سالها است ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استانها تشکیل شده و به طور جدی موضوع مبارزه با مواد مخدر دنبال میشود.
رحمانی ادامه داد: حتی با وجود محدودیتها، باید امکانات را به سمت مبارزه با مواد مخدر سوق بدهیم و دورههای آموزشی مبارزه با مواد مخدر در مناطق مختلف استان با همکاری بخشداری ها و دهیاریها برگزار شود.
وی با بیان اینکه تجهیزات نیروی انتظامی و دستگاها در امر مبارزه با مواد مخدر تامین شود، از مبارزه مشترک استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس در برخی عرصههای مبارزه با مواد مخدر خبر داد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر استفاده از سامانه جی. آی. اس برای مبارزه با مواد مخدر خبر داد و افزود: دشمن تلاش دارد از راههای مختلف به جوانان آسیب وارد کند که خانوادهها در زمینه مبارزه با این مواد افیونی هوشیار باشند.
وی تصریح کرد: برای مبارزه با مواد مخدر نیازمند آمار دقیق و صحیحی هستیم که صحت آمار نیز بایستی پایش و بررسی شود.
