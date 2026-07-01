  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

کاهش کشت خشخاش در کهگیلویه و بویراحمد

کاهش کشت خشخاش در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کاهش نسبی کشفیات و اقدامات مرتبط با مواد مخدر در استان، بر ضرورت تدوین سیاست‌های مقابله با کشت خشخاش تأکید کرد.

به گزارش مهر، فتاح محمدی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان کهگیلویه و بویراحمد، با تقدیر از تلاش نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی و همچنین دستگاه‌های اجرایی و مراکز درمانی فعال در حوزه مقابله و درمان اعتیاد، اظهار کرد: با وجود شرایط سخت جغرافیایی استان و پراکندگی مناطق، اقدامات مؤثری در حوزه مقابله با مواد مخدر انجام شده است.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه مقابله با مواد مخدر افزود: مجموعه اقدامات پیشگیرانه، همکاری فرمانداران، شهرداران و دستگاه‌های مرتبط و همچنین تلاش نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موجب شده بخشی از شاخص‌های مرتبط با مواد مخدر در استان نسبت به سال گذشته کاهش یابد.

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: با این حال در سطح کشور همچنان روند افزایشی برخی شاخص‌ها در حوزه مواد مخدر مشاهده می‌شود که این موضوع نیازمند تقویت سیاست‌های پیشگیرانه و هماهنگی بین‌بخشی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی از جمله مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: مراکز درمانی خودمعرف در استان فعال هستند و خدمات مناسبی ارائه می‌دهند، اما در زمینه توسعه مراکز ماده ۱۶ و ساماندهی معتادان متجاهر نیاز به تقویت زیرساخت‌ها وجود دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: نظارت بر مراکز درمانی در استان به‌خوبی در حال انجام است و دسترسی شهروندان به خدمات درمانی در این حوزه فراهم شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به روندهای احتمالی آینده در حوزه کشت خشخاش گفت: لازم است از هم‌اکنون سیاست‌گذاری‌های دقیق برای پیشگیری و کنترل کشت این محصول در دستور کار قرار گیرد.

محمدی همچنین با اشاره به نتایج مطالعات آسیب‌های اجتماعی در استان تصریح کرد: سوءمصرف مواد مخدر، به‌ویژه مواد صنعتی، به‌عنوان سومین آسیب اجتماعی استان شناسایی شده و در همین راستا طرح‌های پژوهشی و علمی برای کنترل و کاهش این معضل در حال تدوین و اجراست.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری دستگاه‌ها و حمایت نهادهای مسئول، روند کنترل و کاهش آسیب‌های ناشی از مواد مخدر در استان با موفقیت ادامه یابد.

کد مطلب 6876365

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها