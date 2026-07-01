کاهش کشت خشخاش در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش مهر، فتاح محمدی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان کهگیلویه و بویراحمد، با تقدیر از تلاش نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی و همچنین دستگاه‌های اجرایی و مراکز درمانی فعال در حوزه مقابله و درمان اعتیاد، اظهار کرد: با وجود شرایط سخت جغرافیایی استان و پراکندگی مناطق، اقدامات مؤثری در حوزه مقابله با مواد مخدر انجام شده است.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌های مسئول در حوزه مقابله با مواد مخدر افزود: مجموعه اقدامات پیشگیرانه، همکاری فرمانداران، شهرداران و دستگاه‌های مرتبط و همچنین تلاش نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موجب شده بخشی از شاخص‌های مرتبط با مواد مخدر در استان نسبت به سال گذشته کاهش یابد.

معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: با این حال در سطح کشور همچنان روند افزایشی برخی شاخص‌ها در حوزه مواد مخدر مشاهده می‌شود که این موضوع نیازمند تقویت سیاست‌های پیشگیرانه و هماهنگی بین‌بخشی است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی از جمله مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: مراکز درمانی خودمعرف در استان فعال هستند و خدمات مناسبی ارائه می‌دهند، اما در زمینه توسعه مراکز ماده ۱۶ و ساماندهی معتادان متجاهر نیاز به تقویت زیرساخت‌ها وجود دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: نظارت بر مراکز درمانی در استان به‌خوبی در حال انجام است و دسترسی شهروندان به خدمات درمانی در این حوزه فراهم شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به روندهای احتمالی آینده در حوزه کشت خشخاش گفت: لازم است از هم‌اکنون سیاست‌گذاری‌های دقیق برای پیشگیری و کنترل کشت این محصول در دستور کار قرار گیرد.

محمدی همچنین با اشاره به نتایج مطالعات آسیب‌های اجتماعی در استان تصریح کرد: سوءمصرف مواد مخدر، به‌ویژه مواد صنعتی، به‌عنوان سومین آسیب اجتماعی استان شناسایی شده و در همین راستا طرح‌های پژوهشی و علمی برای کنترل و کاهش این معضل در حال تدوین و اجراست.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری دستگاه‌ها و حمایت نهادهای مسئول، روند کنترل و کاهش آسیب‌های ناشی از مواد مخدر در استان با موفقیت ادامه یابد.