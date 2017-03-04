تخلیه و بارگیری ۱۳۲ میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، از کل آمار ارایه شده مربوط به تخلیه و بارگیری کالاها، سهم تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۸۹ میلیون و ۷۷۲ هزار و ۹۲۶ تن بوده که از این میزان سهم تخلیه ۳۸ میلیون و ۷۰۸ هزار و ۵۹۲ تن و سهم بارگیری ۵۱ میلیون و ۶۴ هزار و ۳۳۵ تن گزارش شده است.

در یازده ماهه سال ۹۵ هم واردات این نوع کالا ۳۰ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۳۴۱ تن و صادارت کالاهای نفتی ۴۴ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۴۵۷ تن بوده و در ۱۱ ماهه امسال هم آمار ترانزیت ۴ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۸۰۶ تن اعلام شده است.

تخلیه و بارگیری۴۲ میلیون تن کالاهای نفتی

از کل آمار ارائه شده مربوط به تخلیه و بارگیری کالاها، سهم تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی ۴۲ میلیون و ۵۷۸ هزار و ۴۳۰ بوده که از این میزان سهم تخلیه ۱۸ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۱۸۸ تن و سهم بارگیری ۲۴ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۲۴۲ تن گزارش شده است.

طی ۱۱ ماه سال ۹۵، واردات کالاهای نفتی، ۳ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۱۸۷ تن و صادارت کالاهای نفتی ۲۱ میلیون و ۴۱۲ هزار و ۱۴۲ تن با افزایش ۵۵.۴ درصدی روبه رو بوده و در این مدت آمار ترانزیت برابر یک میلیون و ۵۷۴ هزار و ۴۰۷ تن اعلام شده است.

تخلیه و بارگیری ۱۳ میلیون تن کالا در اسفند ماه

در اسفند ماه سال جاری از تمامی بنادر ایران ۱۳ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۵۰۱ تن کالای نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شد.

از کل آمار گفته شده مربوط به تخلیه و بارگیری کالاها، سهم تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی ۹ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۹۶۷ تن بوده که از این میزان سهم تخلیه ۳ میلیون و ۹۳۰ هزار و ۶۸۸ تن و سهم بارگیری ۵ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۲۷۹ تن گزارش شده است.

در آخرین ماه سال ۹۵، واردات این نوع کالا ۲ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۳۴۰ و صادارت کالاهای غیرنفتی ۴ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۱۹۷ تن بوده است، در این ماه آمار ترانزیت ۴۴۷هزار و ۷۵ تن اعلام شده است.

واردات ۳ میلیون تن کالای نفتی در اسفند ماه

از کل آمار گفته شده مربوط به تخلیه و بارگیری کالاها، سهم تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی ۳ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۵۳۴ بوده که از این میزان سهم تخلیه ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۸۳۴ تن و سهم بارگیری ۱ میلیون و ۴۵۶ هزار و ۷۰۰ تن گزارش شده است، در اسفند ماه سال ۹۵، واردات کالاهای نفتی برابر ۳۷۴ هزار و ۳۰۶ تن و صادارت این نوع کالا برابر یکمیلیون و ۲۲۵ هزار و ۴۹۲ تن بوده است.

همچنین در این ماه، آمار ترانزیت برابر ۱۹۷ هزار و ۵۰۵ تن اعلام شده است.