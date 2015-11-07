رحمان سیفی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سریال های در حال تولید در شبکه یک سیما گفت: سریال «پشت بام تهران» به کارگردانی بهرنگ توفیقی قرار است بعد از «نفس گرم» پخش شود که اثری اجتماعی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۵۰ درصد از این سریال تصویربرداری شده است و کار همزمان تدوین هم می شود. این اثر فضایی خانوادگی و اجتماعی دارد که از پروداکشنی عظیم با لوکیشن های متعدد بهره گرفته است و بازیگران زیادی هم در این مجموعه به ایفای نقش پرداخته اند.

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما درباره دغدغه هایی که قرار است در این سریال مطرح شود، عنوان کرد: یکی از محورهای اصلی این سریال این است که به مخاطبان نشان دهد ، انسان ها باید مسئولیت فردی کارهای خود را بپذیرند و براساس این حس مسئولیت آینده خود را رقم بزنند. انسان ها براساس این سریال یاد می گیرند که همه مسایل را تقصیر جامعه و افراد نیندازند و مسئول انتخاب های خود باشند.

سیفی آزاد درباره «دور دست ها» سریال دیگری که این روزها در حال ضبط و تصویربرداری است، گفت: حدود ۴۰ درصد از این سریال به کارگردانی جواد ارشاد تصویربرداری شده است و در این اثر هم بازیگران زیادی حضور دارند. این سریال از لوکیشن های متعددی بهره گرفته است و غیر از تهران، در کرج و ییلاقات اطراف تهران و در شمال کشور کار تصویربرداری می‌شود. بعضی از این لوکیشن ها به دلیل مناظر طبیعی که دارند انتخاب شده اند و این مناظر چشم اندازهای خوبی را در سریال تصویر کرده اند.

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما در ادامه با اشاره به محورهایی که در سریال «دور دست ها» به عنوان سوژه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: تم اصلی سریال «دور دست ها» زندگی استاندارد است و اینکه چگونه می توان در جامعه کنونی براساس مصرف استاندارد سبک زندگی خود را تغییر داد.

وی با اشاره به اینکه در تولید سریال های فعلی شبکه یک به سبک زندگی توجه شده است، اظهار کرد: هر دو سریال «پشت بام تهران» و «دور دست ها» و همچنین سریال «نفس گرم» (ساخته محمدمهدی عسگرپور) که این شب ها از شبکه یک پخش می شود نکات اخلاقی و آموزشی فراوانی دارند و قرار است سبک زندگی ایرانی اسلامی به نوعی در همه آنها ترویج شود.

سیفی آزاد در پایان با اشاره به پخش سریال «معمای شاه» که از جمعه ۱۵ آبان روی آنتن رفته است، گفت: سریال «معمای شاه» هم اثری است که به کارگردانی محمدرضا ورزی در چند سال زحمت زیادی برای آن کشیده شده و احتمالا تصویربرداری آن تا اواسط تابستان سال آینده ادامه خواهد داشت. با توجه به سریال هایی که اکنون در حال پخش و تولید هستند شبکه یک امسال پاییز و زمستان پرباری خواهد داشت.