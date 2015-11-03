به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «برف نیمه مرداد» کاری از گروه تئاتر «ایندرا» به کارگردانی عاطفه تهرانی از ۱۶ مردادماه در سالن ارغنون به صحنه می‌رود.

حسام منظور و بهنام دارابی بازیگران این نمایش‌اند. همچنین علی کجباف تهیه کننده، نیما محبی مدیر تولید، علیرضا حبیبی کسبی دستیار و برنامه‌ریز، طاهرنجفی، نگین سلیمانی و سمیرا راهی گروه کارگردانی، علی کیانیان موسیقی، آرمان خسروی طراح صحنه، مصطفی کاظمی مطلق عکاس، سامان افریدند طراح پوستر، ساره سرلک گرافیست و مهرانگیز قهرمانی امور رسانه، دیگر عوامل اجرایی‌ «برف نیمه مرداد» هستند.

نمایش «برف نیمه مرداد» نوشته امیررضا طلاچیان و کارگردانی عاطفه تهرانی از ۱۶ تا ۳۰ آبان ماه ساعت ۱۹ در سالن ارغنون واقع در خیابان حافظ، نوفل لوشاتو، بعد از چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱ به صحنه می‌رود.