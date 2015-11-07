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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۵۰

دیدار رؤسای جمهور کوبا و مکزیک با هدف تحکیم روابط تجاری

دیدار رؤسای جمهور کوبا و مکزیک با هدف تحکیم روابط تجاری

همزمان با خروج دولت هاوانا از انزوای بین المللی که آمریکا بر آن تحمیل کرده بود، رؤسای جمهور دو کشور مکزیک و کوبا با هدف افزایش همکاری های دو جانبه دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کشور مکزیک که حتی در دوره انزوای کوبا از سوی جامعه بین الملل سعی به حفظ رابطه ای خوب با این کشور داشت، دیروز جمعه پذیرای «رائول کاسترو» رئیس جمهوری کوبا بود تا به این ترتیب از فرصت اقتصادی که همزمان با آب شدن یخ روابط دیپلماتیک واشنگتن – هاوانا حاصل می شود، نهایت استفاده را بکند.

به این ترتیب، «انریکه پنیا نیتو» رئیس جمهوری مکزیک در شهر «مریدا» مرکز شبه جزیره «یوکاتا» با رائول کاسترو دیدار کرد.

 در این دیدار، رئیس جمهوری مکزیک سعی کرد تا با عقد توافق نامه هایی در زمینه توریسم، کشاورزی، آموزش و مهاجرت، جایگاه کشورش را به عنوان پل ارتباطی بین کوبا و دیگر کشورهای آمریکای لاتین حفظ کند.  

 از سوی دیگر، هر دو کشور موافقت کردند تا شرایطی را برای سرمایه گذاری هر چه بیشتر شرکت های مکزیکی در کوبا فراهم کنند.      

در این دیدار کاسترو از وفاداری مکزیک به کوبا در دوره انزوای سیاسی هاوانا قدردانی و با اظهار امیدواری برای تحکیم هر چه بیشتر روابط دوجانبه اعلام کرد که از علاقه شرکت های تجاری مکزیک برای سرمایه گذاری در کوبا استقبال می کند.

از جمله توافق نامه های به امضا رسیده بین طرفین می توان به تفاهم نامه همکاری برای تضمین روند قانونی، منظم و امن مهاجرت بین دو کشور و همچنین افزایش تلاش ها برای مبارزه با قاچاق انسان اشاره کرد.

البته، دولت مکزیک به جزئیات این تفاهم نامه که همزمان با افزایش شمار مهاجرین کوبایی در بخش های جنوبی کشور به امضا رسید، اشاره ای نکرده است.

کد مطلب 2959511
مریم خرمایی

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