مرور آثار پدر سینما وریته در جشنواره «سینماحقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر، پنج فیلم مستند «قطار سریعالسیر سحرگاهی»، «افتتاحیه در مسکو»، «لامبرت و شرکا»، «به پشت سر نگاه کن» و «راکبای» در بخش مرور مستندهای دانآلن پنهبیکر فیلمساز آمریکایی در جشنواره بینالمللی سینماحقیقت به نمایش درمیآیند.
پنهبیکر در تاریخ سینمای مستند صاحب سبک است و گروهی از منتقدان او را پدر «سینماحقیقت» Cinema Verite نامیده اند. این فیلمساز بیش از ۴۰ فیلم ساخته است که اکثر آنها به سبک سینمای مستقیم یا سینما وریته ساخته شدهاند.
پنهبیکر در سال ۱۹۵۹ همراه با فیلمساز بزرگ سینمای مستند «ریچارد لیکاک» و «رابرت درو» سردبیر مجله معروف لایف، شرکتی برای تولید مستندهایی با سبک سینما وریته تاسیس کردند.
بسیاری از کارهای بزرگ مستند در دهه ۱۹۶۰ میلادی توسط این گروه و نیز «آلبرت مایلزلس» که فیلمبردارشان بود، ساخته شدند.
مستند برجسته پنهبیکر «به پشت سر نگاه کن» درباره خواننده مشهور «باب دیلن» که همواره ترانههای اعتراضی خوانده، ساخته شده است. در سال ۱۹۹۸، مجله تایماوت، آن را به عنوان ششمین مستند برجسته جهان انتخاب کرد.
پنهبیکر همچنین در سال ۱۹۶۸به فرانسه رفت و ساخت فیلمی را همراه با «ژان لوک گدار» از پیشگامان موج نو فرانسه آغاز کرد، اما این همکاری در میانه تولید فیلم قطع شد و پنهبیکر فیلم را که «یک فیلم کامل» نام دارد، به تنهایی تمام کرد.
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی در سال ۲۰۱۲ جایزه اسکار یک عمر فعالیت سینمایی را به این فیلمساز اهدا کرد.
نهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» طی روزهای ۲۲ تا ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ و با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در سینما فلسطین و سینما سپیده شهر تهران برگزار خواهد کرد.
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