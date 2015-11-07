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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۵۸

به دلیل احتمال وقوع پدیده «ال نینو» در زمستان امسال؛

دستگاه های اجرایی خراسان شمالی در آماده باش کامل هستند

دستگاه های اجرایی خراسان شمالی در آماده باش کامل هستند

مدیرکل حمل و نقل پایانه های خراسان شمالی گفت: با توجه به احتمال وقوع پدیده «ال نینو» در زمستان امسال دستگاههای اجرایی استان در حالت آماده باش کامل قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سبحانی بعد ازظهر شنبه در جلسه شورای حمل و نقل پایانه های خراسان شمالی اظهار کرد: با توجه به اینکه احتمال وقوع پدیده «ال نینو» در زمستان امسال وجود دارد اداره کل حمل و نقل پایانه های استان و سایر دستگاه های اجرایی در حالت آماده باش کامل قرار دارند.

وی افزود: به منظور خدمت رسانی به مردم و شهروندان در زمستان امسال تمام دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه حمل و نقل جاده ای برنامه ریزی های لازم را انجام دادند.

سبحانی با اشاره به اینکه زمان اجرای شروع طرح زمستان تاکنون ابلاغ نشده است، گفت: با ابلاغ اجرای این طرح، دستگاه های اجرایی برنامه های خود را عملیاتی می کنند.

وی تاکید کرد: در حوزه حمل و نقل جاده ای بایستی تمام ناوگان های حمل و نقل از سیستم های گرمایشی سالم، زنجیر چرخ، لاستیک آج دار و ... برخوردار باشند تا در طول مسیر با مشکل مواجه نشوند.

مدیرکل حمل و نقل پایانه های خراسان شمالی گفت: تمامی دستگاه های اجرایی استان با آماده باش کامل در تلاش هستند تا زمستان امسال نیز همانند سنوات گذشته بدون هیچگونه مشکلی سپری شود.

گفتنی است: در پایان این جلسه هریک از دستگاه های اجرایی از جمله فرودگاه بجنورد، اداره کل راه و شهرسازی استان، اورژانس، بنیاد مسکن و ... به ارائه برنامه های خود در زمستان امسال پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، پدیده «ال‌نینو» یکی از چرخه‌های مشهور آب و هوایی است که هر دو تا هفت سال یک‌بار باعث ایجاد ناهنجاری‌هایی بزرگ از جمله سیلاب‌های ناگهانی، خشک‌سالی، قحطی و اپیدمی در سراسر کره زمین می‌شود.

«ال نینو»، پدیده ای است که در اقیانوس آرام شکل می گیرد و به علت گردش امواج میانی روی تمام نقاط زمین از جمله ایران به صورت غیر مستقیم تاثیر می گذارد.

 

کد مطلب 2960095

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