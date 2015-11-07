دستگاه های اجرایی خراسان شمالی در آماده باش کامل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سبحانی بعد ازظهر شنبه در جلسه شورای حمل و نقل پایانه های خراسان شمالی اظهار کرد: با توجه به اینکه احتمال وقوع پدیده «ال نینو» در زمستان امسال وجود دارد اداره کل حمل و نقل پایانه های استان و سایر دستگاه های اجرایی در حالت آماده باش کامل قرار دارند.

وی افزود: به منظور خدمت رسانی به مردم و شهروندان در زمستان امسال تمام دستگاه های اجرایی مرتبط با حوزه حمل و نقل جاده ای برنامه ریزی های لازم را انجام دادند.

سبحانی با اشاره به اینکه زمان اجرای شروع طرح زمستان تاکنون ابلاغ نشده است، گفت: با ابلاغ اجرای این طرح، دستگاه های اجرایی برنامه های خود را عملیاتی می کنند.

وی تاکید کرد: در حوزه حمل و نقل جاده ای بایستی تمام ناوگان های حمل و نقل از سیستم های گرمایشی سالم، زنجیر چرخ، لاستیک آج دار و ... برخوردار باشند تا در طول مسیر با مشکل مواجه نشوند.

مدیرکل حمل و نقل پایانه های خراسان شمالی گفت: تمامی دستگاه های اجرایی استان با آماده باش کامل در تلاش هستند تا زمستان امسال نیز همانند سنوات گذشته بدون هیچگونه مشکلی سپری شود.

گفتنی است: در پایان این جلسه هریک از دستگاه های اجرایی از جمله فرودگاه بجنورد، اداره کل راه و شهرسازی استان، اورژانس، بنیاد مسکن و ... به ارائه برنامه های خود در زمستان امسال پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، پدیده «ال‌نینو» یکی از چرخه‌های مشهور آب و هوایی است که هر دو تا هفت سال یک‌بار باعث ایجاد ناهنجاری‌هایی بزرگ از جمله سیلاب‌های ناگهانی، خشک‌سالی، قحطی و اپیدمی در سراسر کره زمین می‌شود.

«ال نینو»، پدیده ای است که در اقیانوس آرام شکل می گیرد و به علت گردش امواج میانی روی تمام نقاط زمین از جمله ایران به صورت غیر مستقیم تاثیر می گذارد.