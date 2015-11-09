منصور بیک وردی در گفتگو با مهر، اظهار کرد: چهارمین دوره لیگ فوتسال استان البرز در دسته برتر و دسته یک از روز جمعه گذشته در مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج آغاز شده است.

وی افزود: بر طبق زمان بندی مسابقات رده نوجوانان، جوانان و امید فوتسال استان نیز در هفته های آینده آغاز می شود تا تمام رده های سنی استان البرز را درگیر مسابقات کنیم.

بیک وردی با بیان اینکه برگزاری لیگ نونهالان ۱۲ و ۱۳ سال در دستور کار این هیئت ورزشی است گفت: با پیشنهاد کمیته فوتسال استان و آمادگی دپارتمان فوتسال قرار است این رده سنی در این فصل صاحب لیگ فوتسال شود.

دبیر هیئت فوتبال استان البرز برگزاری لیگ را کمکی برای شکوفایی استعدادها عنوان کرد و گفت: در رشته فوتبال لیگ نونهالان با مشارکت باشگاه های مختلف در حال برگزاری است و خروجی مثبتی به همراه داشته است و در نظر داریم این تجربه شیرین را در بخش فوتسال هم اجرایی کنیم.

وی با مهم شمردن برگزاری مسابقات ورزشی برای سنین پایه گفت: بسیاری از مدارس فوتبال راغب به برگزاری لیگ نونهالان هستند تا شرایط انگیزشی در این ورزش بالا برود و ما هم در همین راستا اقدام به برگزاری لیگ استانی خواهیم کرد.

بیک وردی البرز را از معدود استان های فعال در زمینه برگزاری لیگ فوتسال عنوان کرد و گفت: این ورزش طرفداران زیادی در البرز دارد و بر همین اساس تمام رده های سنی دارای مسابقات لیگ هستند که این اتفاق را در کمتر استانی شاهد هستیم.