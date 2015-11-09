واکنش رئیس باشگاه سزارنی درباره مذاکره والیبال ایران و لوزانو

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که نمایندگان فدراسیون والیبال ایران با سفر به لهستان نخستین جلسه خود را با رائول لوزانوی آرژانتینی و خوان سیچلو برگزار کرده اند تا حضور این دو مربی آرژانتینی روی نیمکت تیم ملی ایران محتمل تر از قبل به نظر برسد رئیس باشگاه سزارنی رادوم لهستان از توافق لوزانو با فدراسیون ایران اظهار بی اطلاعی کرده است.

رائول لوزانو هم اکنون هدایت تیم سزار رادوم را در سوپر لیگ لهستان بر عهده دارد. این تیم در پایان هفته دوم رقابتهای لیگ لهستان با کسب یک برد و یک باخت در رده ششم جدول رده بندی قرار دارد.

ماریوژ سزیژکو، رئیس این باشگاه در واکنش به اظهارات مطرح شده درباره جدایی لوزانو از تیم رادوم و پیوستن به تیم ملی ایران گفت: من درباره این موضوع شایعاتی را شنیده ام ولی نمی خواهم در این خصوص اظهار نظر کنم. هنوز هیچ چیز به طور رسمی انجام نگرفته و ما درباره آن چیزی نمی دانیم. رائول ما را به در بازی دوم به موفقیت رسانده و از این موضوع راضی هستیم.

در گزارشی که سایت Sport.pl منتشر کرده، آمده است: اطلاعاتی در دست است که نشان می دهد رائول لوزانوی آرژانتینی مد نظر تیم ملی ایران قرار گرفته است. ظاهرا لوزانو یکی از سه مربی مد نظر برای مربیگری ایران است. سیچلو آرژانتینی و لورنزو برناردی نیز در برنامه های ایران قرار دارند تا جانشین کواچ در این تیم شوند.

این گزارش در شرایطی منتشر شده است که روز گذشته نمایندگان ایران در لهستان با لوزانو نخستین جلسه خود را برگزار کردند. از طرفی داورزنی، رئیس فدراسیون ایران هم تاکید کرده در مذاکرات شفاهی با لوزانو توافق های اولیه حاصل شده و قرار است سیچلو به عنوان دستیار وی در تیم ملی ایران به کار گرفته شود. سیچلو که هدایت تیم ملی قطر را بر عهده دارد به لهستان سفر کرده تا مذاکرات سه جانبه بین وی، لوزانو و تیم مذاکره کننده ایرانی انجام گیرد.