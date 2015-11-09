به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم، حسن بحرینی گفت: بیش از ۳۰۰ رشته صنایع دستی به ثبت رسیده است که از این تعداد در استان قم هنرمندان در بیش از ۵۰ رشته فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: هنرمندان در استان قم در کارگاه‌های کوچک مشغول به فعالیت هستند که در این کارگاه‌ها ضمن آموزش هنرهای دستی به ایجاد اشتغال نیز می‌پردازند.

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم با اشاره به اینکه به دنبال راه اندازی بازارچه صنایع دستی در استان قم هستیم، گفت: استان قم به لحاظ موقعیت زیارتی و تاریخی محل حضور گردشگران داخلی و خارجی است از این رو باید صنایع دستی قم به عنوان سوغات معرفی شود.

وی ابراز امیدواری کرد: تا این بازارچه با همکاری شهرداری و نهادهای مربوطه در قم پیگیری و به سرعت راه اندازی شود تا از این طریق هنرمندان را به ماندگاری در رشته‌های صنایع دستی دلگرم و ترغیب کرد.

چاپ دومین کتاب صنایع دستی قم

بحرینی در بخش دیگری از سخنان خود از چاپ دومین کتاب با نام «دستان ماندگار» به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی با هدف معرفی صنایع دستی قم خبر داد و گفت: ۳۰ رشته از هنرهای دستی شاخص استان قم در این کتاب به تصویر کشیده شده است.

وی افزود: در این کتاب تصاویری از هنرمندان شاخص رشته‌های صنایع دستی از جمله معرق چوب، منبت چوب، کاشی کاری، نخ ریسی، قلم زنی روی چاقو، ملیله کاری، رنگرزی نخ فرش، نقشه کشی و طراحی فرش، پشم ریسی، تذهیب، زره بافی، کار روی چوب، کاشی کاری معرق، همجوشی شیشه و گیوه دوزی به نمایش درآمده است.

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم با بیان اینکه این کتاب دومین کتاب صنایع دستی استان قم است، گفت: اولین کتاب صنایع دستی در سال ۱۳۸۳ با معرفی ۱۰۰ رشته تهیه و توزیع شد.