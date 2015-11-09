به گزارش خبرنگارمهر، رقابت های قهرمانی کشتی کشور در حالی با قضاوت تنها داور بین المللی این استان در کنار ۴۰ داور دیگر از سراسر کشور برگزار شد، که تنها یکی از نمایندگان استان توانست مدال طلای این دوره از مسابقات را از آن خود کند و سایر نمایندگان کشتی استان از کسب عنوان بازماندند.

تنها داور بین المللی کشتی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بدشانسی مهمترین عاملی بود که سایر نمایندگان کشتی استان را از کسب عنوان قهرمانی محروم کرد.

به گفته علی خالق‌زاده داور شیروانی حاضر در این دوره از رقابت های کشوری، آسیب دیدگی علیزاده یکی از کشتی گیران استان، مبارزه محمد مکتب دار در وزن ۸۴ کیلوگرم (یک وزن بالاتر) و رقابت کشتی گیران خراسان شمالی با کشتی گیران مطرح المپیکی، زمینه را برای بازماندن سایر نمایندگان استان از کسب عنوان قهرمانی فراهم کرد.

وی که داوری این دیدارها را نیز بر عهده داشته است می گوید: نظم، برنامه ریزی و نوبت دهی منظم به داوران ازعواملی بود که سبب شد سطح داوری با نظر مسئولان فدراسیون، قابل قبول ارزیابی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خالق زاده که دارای مدرک داوری بین المللی است، پیش از این قضاوت دیدارهای بین المللی جام شاهد را نیز بر عهده داشته و در دروه های ارتقای داوری نیز شرکت کرده است.