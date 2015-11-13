ملاقات با «استریپی» در مشهد، تهران و شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر جاهدنیا مدیر عامل انجمن انیمیشن مشهد درباره پخش و نقد و بررسی «استریپی» گفت: هر چهارشنبه تحت عنوان برنامه «برداشت کوتاه» که با همکاری حوزه هنری و انجمن سینمای جوان برگزار می‌شود، برترین فیلم‌ها و انیمیشن‌های کوتاه در پردیس سینمایی هویزه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. «استریپی» با معرفی انجمن سینمای انیمیشن در قالب همین برنامه به نمایش درآمد و با استقبال مخاطبان روبرو شد.

جاهد‌نیا ادامه داد: میزان استقبال از این انیمیشن سابقه نداشت. جمع کثیری از علاقمندان به تماشای «استریپی» نشستند. ضمن اینکه صندلی‌های سالن پرشده بود، برخی ایستاده در این برنامه شرکت کردند و برخی دیگر نیز امکان ورود به سالن را پیدا نکردند.

بابک نکویی نیز میزان استقبال تماشاگران را قابل توجه دانست و توضیح داد: گمان نمی‌کردم چنین جمعیتی برای تماشای یک انیمیشن چهار دقیقه‌ای که با بخش‌های مربوط به پشت صحنه در نهایت بیست دقیقه زمان دارد، به سینما بیایند.

نکویی همچنین از اکران این انیمیشن در یکی دیگر از شهرهای کشور خبر داد و گفت: هفتم آذرماه این انیمیشن در شیراز نیز به نمایش در خواهد شد.

«استریپی» در سی و دومین جشنواره فیلم و کوتاه تهران نیز حضور دارد و امروز (جمعه) در دو نوبت ساعت ۱۷:۴۵ و ۱۹:۱۵ دقیقه در سالن ۵ پردیس سینمایی چارسو اکران می‌شود.

«استریپی» (راه راه) بر اساس موسیقی کلاسیک «رقص‌ مجار شماره ۵» اثر یوهانس برامس (۱۸۹۷- ۱۸۳۳) ساخته شده و درباره کارگر یک کارخانه بزرگ است که تصمیم می‌گیرد در کار ملال آور راه راه کردن بسته‌های کارخانه خلاقیتی ایجاد کند. فیلم فضای تک رنگی دارد و از رنگ قرمز استفاده خلاقانه ای شده است.

این انیمیشن در کنار ۱۰ انیمیشن‌ دیگر از کشورهای استرالیا، فرانسه، ایرلند، آمریکا، روسیه، سوییس در برنامه «نمایش نمایش‌ها» در تعدادی از سینماهای آمریکا اکران شده و جز ۶۰ انیمیشنی است که برای رقابت و ورود به short list اسکار ۲۰۱۶ پذیرفته شده است. این فیلم بزودی راهی سینماهای سایر کشورها نیز خواهد شد.

«استریپی» که در استودیو گنبد کبود، با تکنیک دو بعدی در ۳ دقیقه و ۳۵ ثانیه ساخته شده، تاکنون در بیش از ۳۰ جشنواره معتبر چون انیماموندی برزیل، ایماجیناریا ایتالیا، اکسپوتونز آرژانتین، کلیک هلند و انیمست رومانی شرکت کرده و موفقیت‌هایی به دست آورده که از آن جمله می‌توان به عنوان بهترین متحرک‌سازی در جشن خانه سینمای ایران، منتخب CITIA در جشنواره انسی فرانسه به عنوان یک نمونه آموزشی برای کودکان فرانسوی و حضور در بخش پلی‌آف جشنواره انیموکته لهستان اشاره کرد.

همچنین این انیمیشن دیپلم افتخار نهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران را نیز به دست آورده و به عنوان منتخب بخش خاورمیانه در جشنواره «راه سبز» لندن به نمایش درآمده است.