عاملان فتنه ۸۸ به دنبال توطئه جدید در انتخابات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد شمسالدین امامجمعه شهرستان بشرویه در خطبههای این هفته شهرستان به بابهای بهشتی و نیز دربهای جهنم اشاره کرد و گفت: یکی از راههای ورود به درهای بهشتی داشتن خصلتهایی چون سخاوتمندی و حسن خلق است.
وی خطاب به همه و بهویژه بازاریان و کسبه نیز گفت: لازمه داشتن روحیه و یک برخورد صحیح حسن خلق است و چه نیکو افرادی هستند کسانی که حسن خلق پیشه میکنند.
حجتالاسلام شمسالدین بابیان اینکه در روایات نیز به داشتن حسن خلق اشارهشده است، افزود: خداوند نیز در آیات خود به زینت بخشیدن رفتار آدمی بهوسیله داشتن حسن خلق اشاره و سفارش کرده است.
وی با اشاره به آغاز ماه صفر اظهار داشت: در رأس رخدادهای این ماه رحلت پیامبر اکرم(ص) است که در آن زمان سبب شد اسلام کمرنگ شود.
امامجمعه بشرویه بیان کرد: یکی از اعمال این ماه دادن صدقه است و به این عمل بسیار سفارش شده چراکه در رفع بلا در این ماه بسیار حائز اهمیت است.
حجتالاسلام شمسالدین بدترین اعمال در دین و جامعه را بخل و حسادت دانست و گفت: متأسفانه در جامعه شاهد افرادی هستیم که باوجود داشتن مال و ثروت فراوان در بخشش آن حسادت میکنند که این از بدترین اعمال است.
امامجمعه شهرستان بشرویه با اشاره به واقعه بزرگ اربعین که همایش بزرگ شیعیان و مسلمان را نشان میدهد، گفت: خوشبختانه امسال نیز با همکاری ستاد عتبات عالیات همیاری و همکاری با زائران صورت میگیرد و مردم شهرستان بشرویه هم با احداث موکب پذیرایی از ۱۰ هزار زائر را متقبل شدهاند.
حجتالاسلام شمسالدین افزود: با خدمت و کمک به عشاق اهلبیت(ع) و ائمه میتوان ایمان را قویتر و مردم شهر را بیمه کرد علاوه بر آن میتوانیم بار دیگر عشق به اهلبیت(ع) را به رخ دشمنان اسلام بکشیم.
خطیب جمعه شهرستان بشرویه نیز در ادامه خطبههای خود بهترین اعمال را صدقه دادن دانست و افزود: به دادن صدقه به برادر نیازمند و خصوصاً در روز جمعه سفارش بسیار شده است.
وی گفت: از دیگر اعمال سفارش شده آشتی بین خانوادهها و صلهرحم است و چه نیکوست که افراد سبب صلح و مودت بین خانوادهها شوند.
حجتالاسلام شمسالدین در ادامه با اشاره به وقایعی که پس از رخداد کربلا به وجود آمد، اظهار داشت: بر امام سجاد(ع) در شام مصیبتهای فراوانی گذشت و ایشان تلاش بسیاری برای زنده نگهداشتن اسلام و پیام کربلا کردند.
وی همچنین به سالروز شهادت سهساله امام حسین(ع) در روز پنجم ماه صفر اشاره کرد و گفت: هیئتهای مذهبی در شهادت حضرت رقیه خاتون باید مراسمات عزاداری را باشکوه برگزار کنند.
حجتالاسلام محمد شمسالدین با اشاره به هفته کتاب نیز از مسئولان خواست تا همه در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تلاش کنند.
امامجمعه بشرویه نیز به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص نفوذ استکبار بر ملت هم اشارهای داشت و گفت: تقلب و فتنه سال ۸۸ نمونه بارز این توطئهها بود اما فتنه گران در حاشیه قرارگرفتهاند که متأسفانه مجدد نیز طرح و برنامهریزی میکنند تا بار دیگر در انتخابات مجلس هم اختلال به وجود آورند.
وی همچنین گفت: سخنان و دستورهای رهبری در بحث برجام حائز اهمیت است و باید طبق فرمایشات و دستورات مقام معظم رهبری مذاکرات صورت گیرد.
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