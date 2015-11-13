مسئولان مراقب باشند غذای مسموم به روح جامعه تزریق نشود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌ نژاد در خطبه های نماز جمعه شهر اصفهان با اشاره به لزوم حفظ آبروی افراد مختلف در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، اظهار داشت: تهمت زدن به افراد در عرصه های سیاسی بسیار ناپسند است.

وی ادامه داد: افرادی که می توانند بر غضب خود غلبه کنند خداوند نیز در قیامت غضب را از او بر میدارد و لذا ضروری است در انتخابات پیش رو به مسئله کنترل غضب توجه بیشتری صورت گیرد.

امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این صحبت که برخی مسئولان می گویند باید جلوی ممیزی کتاب پیش از نشر گرفته شود و اجازه داد مردم خود انتخاب کنند که چه کتابی را مطالعه کنند، گفت: این سخن نادرست است و خوانندگان نیز نباید هر کتابی را خریداری نکنند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ناشران کتاب هم باید به نوع کتابی که چاپ می شود دقت نظر بیشتری داشته باشند.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه کتاب متضمن رشد فکری و دینی انسان ها است، اظهار داشت: با توجه به اینکه کتاب غذای روح به شمار می رود بنابراین مسئولان باید توجه داشته باشند که غذای مسموم به روح جامعه تزریق نکنند.

وی همچنین با اشاره به روز ۲۵ آبانماه که روز حماسه و ایثار مردم نامگذاری شده است، اظهار داشت: با توجه به تشییع ۳۷۰ شهید در این روز در شهر اصفهان، باید یاد شهدا و نیز گرامیداشت حماسه مردم اصفهان در سطح شهر و استان به صورت ویژه برگزار شود.