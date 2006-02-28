سخنراني "زيبايي شناسي در حقيقت و روش گادامر" برگزار مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" دكتر محمدرضا بهشتي، استاد فلسفه دانشگاه تهران و عضو هيئت علمي فرهنگستان هنر، فردا در نشست صبح سومين هم ‌انديشي "نقد هنر، زيبايي‌ شناسي و نقد جديد" درباره "زيبايي شناسي در حقيقت و روش‌ گادامر" سخنراني مي كند.

سومين هم‌انديشي "نقد هنر، زيبايي‌ شناسي و نقد جديد" توسط معاونت پژوهشي فرهنگستان هنر و با همكاري موزه هنرهاي معاصر از ساعت 10 صبح الي 17 چهارشنبه 10 اسفند ماه در محل موزه هنرهاي معاصر، خيابان كارگر شمالي، جنب پارك لاله برگزار مي شود.

همچنين در اين هم انديشي دكتر نير طهوري درباره "آرتور دانتو و نظريه‌ پايان هنر"، دكتر اعظم راوردراد پيرامون "نقد جامعه شناسانه هنر" و دكتر مهتاب مظلومان با عنوان "تجزيه و تحليلي در هنرهاي نمايشي و صحنه آرايي" به ايراد سخن و ارائه مقاله خواهند پرداخت.

