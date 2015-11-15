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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۵:۴۰

مانوئل والس:

فرانسه همچنان به حملات خود در سوریه ادامه می دهد

فرانسه همچنان به حملات خود در سوریه ادامه می دهد

نخست‌وزیر فرانسه گفت با وجود حملات روز گذشته در شهر پاریس، این کشور به حملات خود علیه داعش در سوریه ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مانوئل والس نخست وزیر فرانسه گفت کشورش همچنان در سوریه حملات خود را علیه داعش ادامه خواهد داد.

وی در واکنش به تهدیدهای گروهک تروریستی داعش گفت: حوادث چند روز گذشته، فرانسه را از سیاست خود علیه داعش باز نخواهد داشت.

والس افزود: ما تمام تلاش خود را در سوریه برای نابودی داعش به کار خواهیم گرفت. وی در ادامه گفت گفت: ما درگیر جنگ هستیم و به حملات خود علیه دشمن، یعنی داعش، در عراق و سوریه ادامه می‌دهیم.

روز گذشته چندین فرد مسلح به انجام عملیات‌های تروریستی زنجیره‌ای در شهر پاریس، بیش از ۱۴۰ نفر را کشته و حدود ۴۰۰ نفر را نیز زخمی کردند.

کد مطلب 2967054

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