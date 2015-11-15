به گزارش خبرنگار مهر، سردار هاشم غیاثی صبح یکشنبه در همایش طلایه‌داران امربه‌معروف و نهی از منکر ویژه اصناف خراسان جنوبی ضمن تسلیت ایام سوگواری امام حسین (ع) اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران ریشه در نهضت عاشورا دارد.

وی بابیان اینکه هدف امام حسین (ع) از قیام عاشورا حفظ ارزش‌ها بوده است، افزود: اگر دم از معرفت امام حسین (ع) می‌زنیم نباید زندگی آمیخته با معصیت داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه خداوند متعال امربه‌معروف و نهی از منکر را برای اصلاح جامعه قرار داده است، گفت: کم‌توجهی در امربه‌معروف و نهی از منکر به دلیل وجود جهل در جامعه است.

فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی بابیان اینکه امام باقر (ع) مهم‌ترین فریضه در اسلام را امربه‌معروف و نهی از منکر دانسته است، بیان داشت: اگر اثرات مثبت امربه‌معروف و نهی از منکر را بدانیم قطعاً نسبت به آن عمل خواهیم کرد.

وی حق امربه‌معروف و نهی از منکر را مانند حق نماز و زکات دانست و افزود: اگر امربه‌معروف و نهی از منکر در جامعه‌ای فراگیر نشود آن جامعه به سمت انحطاط خواهد رفت.

وی ادامه داد: اگر جامعه‌ای به سمت انحطاط رفت دگرگونی ارزش‌ها اتفاق خواهد افتاد و باطل جای حق را خواهد گرفت.

غیاثی بابیان اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعات در امربه‌معروف و نهی از منکر حضور میدانی و تذکر لسانی است، افزود: اصناف می‌توانند از بین خود معتمدینی را درزمینهٔ تذکر لسانی مشخص کنند.

وی بابیان اینکه در حوزه جنگ نرم باید به امربه‌معروف و نهی از منکر نگاه شود، گفت: امروزه دشمن در حوزه جنگ نرم برنامه‌های متعددی پیش‌بینی کرده است.

دشمن خاک‌ریزهای جبهه را در مدارس و دانشگاه‌ها گذاشته است

وی ادامه داد: در حوزه جنگ نرم فضا غبارآلود و تشخیص دشمن مشکل است لذا باید در این زمینه تحلیل داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه جوانان و نوجوانان جامعه اسلامی فرصت هستند، تصریح کرد: اگر نسبت به جوانان جامعه بی‌توجهی شود می‌توانند آسیب باشند و نباید با مسامحه مسیری را برای آن‌ها مشخص شود که منحرف شوند.

فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی بابیان اینکه در استان خراسان جنوبی به نسبت دیگر استان‌های کشور چالش کمتری در این زمینه وجود دارد، اظهار کرد: اگر به حداقل‌های استان حساسیت نشان داده نشود منکرات فراگیر خواهد شد.

وی بابیان اینکه منکر تنها در حوزه حجاب نیست، افزود: هر عملی که متناسب با شرع اسلام نباشد منکر است و باید نسبت به آن عکس‌العمل نشان داد.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که مسئولان مهم‌ترین حوزه در باب امربه‌معروف و نهی از منکر هستند، تصریح کرد: عمل مسئولان در این زمینه می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

سردار غیاثی بیان داشت: امروزه دشمن به سراغ ایمان، معرفت و ارکان اساسی نظام می‌آید و ما باید بدانیم که دشمن خاک‌ریزهای جبهه را در مدارس و دانشگاه‌ها گذاشته است.