دستور پوتین برای تشدید تدابیر لازم جهت تأمین امنیت داخلی روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهور روسیه امروز با صدور دستوری تمامی نهادهای مربوطه را موظف به اتخاذ تدابیر لازم در خصوص تشدید اقدامات برای تأمین امنیت داخلی این کشور کرد.

سخنگوی کاخ کرملین امروز در این باره اعلام کرد: «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه امروز به تمامی نهادهای قانونی در این کشور دستور داد تا اقدامات مقتضی را برای تشدید تدابیر لازم در راستای تأمین امنیت داخلی در روسیه به کار گیرند.

گروه تروریستی داعش در روزهای گذشته در خصوص اقدامات تروریستی مشابه با حملات تروریستی جمعه گذشته در پاریس به مسکو هشدار داده بودند.

گفتنی است، جمعه گذشته، شش حمله هماهنگ تروریستی در پاریس، تلخ‌ترین و مرگبارترین فاجعه تروریستی فرانسه پس از جنگ جهانی دوم را رقم زدند. در این مجموعه حملات تروریستی، تا کنون بیش از ۱۳۰ نفر کشته و قریب به ۲۶۰ نفر زخمی شده اند.