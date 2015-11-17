به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه ویژه مبارزه با زمین‌خواری با بیان این که مبنای ما در مبارزه با زمین‌خواری قانون است، اعلام کرد سیاست دادستانی تهران و قوه قضاییه حمایت از تداوم مبارزه با جرایم مرتبط با زمین‌خواری است.

ضرورت برخورد قاطع دادستان‌ها با پدیده زمین‌خواری

دادستان عمومی و انقلاب تهران پس از استماع اظهارات دادستان‌های شهرستان‌های استان، از آن‌ها خواست فعالیت‌ها و اقدامات خود را در حوزه‌های پیشگیری، مقابله، نظارتی، اجرای احکام و پیگیری پرونده‌های مهم زمین‌خواری متمرکز نمایند.

وی با انتقاد از برخی برخوردهای تبعیض آمیز در این زمینه گفت: متاسفانه در رسیدگی به برخی پرونده‌های زمین‌خواری و قلع و قمع مستحدثات در استان تهران تبعیض وجود دارد؛ یعنی در شهرستانی برای یک پرونده حکم به تخریب و قلع و قمع صادر می‌شود و این حکم اجرایی نیز می‌شود اما در پرونده مشابه در شهرستان دیگر، اقدامی متفاوت به عمل می‌آید که این امر ناشی از برداشت و تفسیر قضات از قوانین مصوب است.

وی خواستار اعمال رویه واحد مراجع قضایی در برخورد با ساخت‌و سازهای غیر مجاز در اراضی زراعی و تخریب مستحدثات واقع در آن‌ها شد.

جعفری دولت آبادی با بیان این که تاکنون جلسات متعددی در خصوص مبارزه با زمین‌خواری برگزار شده است، در مورد وصف مجرمانه تغییر کاربری اراضی و باغ‌ها گفت: این اقدام پیش از سال 1374 جرم نبود و در سال 1385 جرم انگاری شد، اما قلع و قمع مستحدثات در قانون پیش‌بینی نشده بود. بعد از سال 1385 طبق ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها مامورین جهاد کشاورزی مکلف شدند در صورت ساخت و ساز غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده یک این قانون، رأساً و با حضور نماینده دادسرا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام کنند.

جعفری دولت آبادی با انتقاد از برخی مسئولان اجرایی که بدون استعلام و اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در ماده یک مجوز ساخت و ساز صادر می‌کنند، گفت: طبق تبصره 2 ماده 3 همین قانون، مرجع قضایی باید ضمن ابطال مجوز صادره، مقام متخلف را نیز تحت تعقیب قرار دهد.

باید در برخورد با پرونده‌های زمین‌خواری سرعت را در دستور کار قرار دهیم

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به برخی تفسیرها و برداشت‌های متفاوت از قانون حفظ کاربری اراضی و باغ‌ها، گفت: مواد 1،3،8 و 10 این قانون باید به صورت یکپارچه ملاحظه و با هم تفسیر شوند. و در مواردی که قانون مجوز داده است باید آن را اعمال کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب تهران با انتقاد از برخی کندی‌ها در رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری عنوان کرد: برخی اوقات در برخورد با پدیده زمین‌خواری سرعت لازم اعمال نمی‌شود و رسیدگی به پرونده‌ طولانی می‌شود. بر همین اساس باید در رسیدگی به با این پرونده‌ها سرعت در دستور کار قرار گیرد تا هیچ کس فرصت سوء استفاده نداشته باشد. وی تاکید کرد: اگر با مسئولان اجرایی که در صدور مجوز‌ها تخلف می‌کنند برخورد شود، از برخی زمین‌خواری‌ها جلوگیری می‌شود.

دادستان‌ها احکام تخریب را بدون تبعیض اجرا کنند

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در برخی موارد دستگاه‌های اجرایی در برخورد با تخلفات و جرائم، مراجع قضایی را در مقابل افراد قرار می‌دهند، این در حالی است که برخی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوز ساخت‌ و سازها تخلف می‌کنند.

وی با تاکید بر این مطلب که دادستان‌ها باید احکام تخریب را بدون تبعیض اجرا کنند گفت: دادستان‌ها نباید تحت تاثیر برخی مسؤولین دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند؛ زیرا برخی دستگاه‌های اجرایی بدون رعایت مقررات و با صدور مجوز ساخت و ساز در اراضی زراعی تخلف می‌کنند و هنگام برخورد با تخلفات، همکاری لازم را به عمل نمی‌آورند.

جعفری دولت آبادی تصریح کرد: وظیفه جلوگیری و توقف ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است و در صورتی که بدون هرگونه مجوز مستحدثاتی ایجاد گردد، مامورین موظفند طبق تبصره 2 ماده 10 اقدام نمایند.

محورهای مبازره با زمین‌خواری

جعفری دولت‌آبادی موفقیت در مبارزه با جرایم زمین‌خواری را منوط به اقدام در حوزه‌های متفاوت دانست که مورد اول به اقدامات قضات در کمیسیون‌های مرتبط با اراضی بر می گردد.

وی افزود: قضات باید در این کمیسیون‌ها نقش فعال‌تری داشته باشند .

وی مطالبه و پیگیری دادستان‌ها از دستگاه‌های اجرایی مرتبط در راستای مبارزه با زمین‌خواری را به عنوان محور دوم مورد تاکید قرار داد گفت: باید از آن‌ها بخواهیم که به وظایف مقرر خود در این حوزه عمل کنند.

جعفری دولت آبادی از اجرای احکام پرونده‌های زمین‌خواری به عنوان محور سوم یاد کرد و گفت: اجرای احکام مربوط به زمین‌خواری در مبارزه با این پدیده تاثیر بسزایی دارد.

وی اطلاع رسانی به موقع در برخورد با زمین‌خواری را به عنوان محور چهارم معرفی کرد و گفت: اطلاع رسانی به موقع به مسؤولین قضایی و اجرایی در برخورد با زمین‌خواری از سوی دادستان‌ها، یکی از راه‌های موثر در کاهش پرونده‌های زمین‌خواری و مقابله با این قبیل تخلفات است. دادستان تهران هم‌چنین بر اقدامات پیشگیرانه در مبارزه با زمین‌خواری تاکید کرد.

در این جلسه برخی دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران، نکاتی را در خصوص مبارزه با زمین‌خواری بیان کردند.

حیدر فتاحی دادستان عمومی و انقلاب پردیس گفت: برخی مدیران اجرایی، وکلا و کارشناسان موجبات ساخت و سازهای غیرقانونی را فراهم می‌آورند.

دادستان دماوند نیز اظهار داشت: در بسیاری از موارد وقتی می‌خواهیم اعمال قانون کنیم، با کم کاری برخی دستگاه‌های اجرایی مواجه می‌شویم.