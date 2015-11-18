پاسخ طراح پوستر تجسمی فجر به نقدها/ علمی و هنری حرف بزنیم

ساعد مشکی طراح پوستر هشتمین «جشنواره هنرهای تجسمی فجر» در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر این که مدیران مرکز هنرهای تجسمی هیچ دخالتی در طراحی پوستر این دوره نداشته اند، گفت: این پوستر سلیقه طراحی من است و تا اثری خودم را راضی نکند به سفارش‌دهنده ارائه نخواهم کرد.

این طراح گرافیک با اشاره به انتقادهایی که تاکنون نسبت به طراحی پوسترها صورت گرفته است، بیان کرد: این روزها مخالفت کردن مد شده است و جَوی ایجاد شده که همه یکدیگر را متهم می کنند، در حالی که همه حق دارند کار کنند و اگر کسی نسبت به اثری انتقادی دارد می تواند به صورت مکتوب و اصولی نقد خود را مطرح کند و به این ترتیب به خالق اثر و طراح اثر هم کمک کنند، اما مشکل این است که منتقد هنری نداریم و صرفاً مخالفت هایی صورت می گیرد که بیشتر حاکی از خوش نیامدن است.

وی افزود: در عرصه گرافیک هنرمندانی شامل پیشکسوتان و جوانان مشغول کار کردن هستند و توان و بضاعت هنر ما همین است که ارائه می شود، گاهی این آثار خوبند، گاهی متوسط و گاهی بد که می توان این آثار را نقد و بررسی کرد اما نقدی که کاملاً علمی و هنری باشد، اما تاکنون چند نقد علمی و هنری در این زمینه نوشته شده است؟

مشکی با اشاره به انتقاداتی که نسبت به پوستر جشنواره تئاتر فجر صورت گرفت، بیان کرد: من از پوستر جشنواره تئاتر فجر نه دفاع می کنم و نه انتقاد، اما این هیاهوها فقط مدیران را به دست و پا می اندازد.

او یادآور شد: چیزهایی که درباره پوستر تئاتر فجر گفته شد هیچ کدام نقد درست نبود، فقط گفتند که بد است اما اشاره نشد که چرا بد است، همین باعث شد که مدیران مجبور شدند کار دیگری را انتخاب کنند که آن هم کپی بود. این اتفاقات نتیجه بی دانشی است.

وی با اشاره به جشنواره هنرهای تجسمی فجر یادآور شد: جشنواره تجسمی فجر با همه مشکلاتی که داشته، امروز رونق گرفته است واین حرف های غیر اصولی فقط فضا را مسموم می کند.

مشکی با بیان این که نقدها به صورت علمی و اصولی بیان نمی شود، یادآور شد: هیچ جای دنیا درباره گرافیک این گونه صحبت نمی شود، برای نقد یک اثر هنری درباره رنگ، ترکیب بندی، مفاهیم یک اثر و ... صحبت می شود و بر اساس اصول درست نقد آثار هنری، بیان می شود که چرا یک اثر هنری خوب یا بد است.

این طراح گرافیک تصریح کرد: همه ما امروز کار می کنیم و باید سنی از این آثار بگذرد تا بتوان درست درباره آنها قضاوت کرد. همان طور که امروز درباره آثار سی سال پیش صحبت می شود اما در حال حاضر جوی ایجاد شده است که یا مرید و مرادی است و برای هم غش می کنیم و یا همدیگر را می کُشیم.

وی همچنین به برخی از مشکلات هنر گرافیک در کشور اشاره کرد و بیان کرد: من به عنوان یک ناشر می گویم که کتاب های تجسمی ما با کتاب هایی که در غرب نوشته شده است، بسیار متفاوت است چراکه ما ادبیات خاص هنرهای تجسمی نداریم و کتاب های گرافیک ما از این نظر فاجعه است.

او یکی از مهمترین مشکلات هنر امروز گرافیک کشور را در سیستم آموزشی آن دانست و تصریح کرد: هر ساله چند هزار دانشجوی گرافیک حتی در دانشگاه های دورافتاده ترین نقاط کشور پذیرفته می شوند که معلمی برای آنها وجود ندارد و نتیجه آن برخی افرادی است که با دانش کم فکر می‌کنند علم زیادی دارند و این چرخه غلطی است که ما داریم.

مشکی ادامه داد: من در دانشگاه تهران گرافیک تدریس می کنم و از نزدیک با مسائل و مشکلات این رشته آشنایی دارم، این رشته برنامه درسی مشخصی در دانشگاه های ما ندارد.

این هنرمند با اشاره به حضور مدرسان و منتقدان هنری در سال های دور یادآور شد: نسل پیشکسوتانی چون رویین پاکباز که در دوره های گذشته در زمینه تدریس و نقد آثار هنری فعالیت داشتند، اکنون خسته است و حوصله این کارها را ندارد.

مشکی درباره دلیل رشد هنر گرافیک ایران در نسل هنرمندان پیشکسوتی چون مرتضی ممیز و تفاوت آن با نسل امروز گفت: در آن دوران روابط اجتماعی درستی حاکم بوده است، هنرمندان رشته های مختلف اعم از تئاتر، هنرهای تجسمی ، شعر، ادبیات و ... با هم در ارتباط بودند و با یکدیگر تعامل و گپ و گفت داشتند و به این ترتیب دانش و تجربه خود را به یکدیگر منتقل می کردند اما نسل امروز هنرمندان شاخه های مختلف هنری ارتباطی با یکدیگر ندارند.

مشکی در پایان سخنانش تأکید کرد: هنر گرافیک به روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... مرتبط است اگر این روابط درست شود هنر گرافیک هم درست خواهد شد.