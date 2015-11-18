همایش نوگلان حسینی در خراسان شمالی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی، دومین سوگواره نوگلان حسینی امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه و مصادف با ششم ماه صفر با حضور بیش از۵۰۰ دانش آموز و نوجوانان مداح بجنوردی از هئیت‌های مذهبی، اتحادیه انجمن اسلامی دانش‌آموزان و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در فرهنگ‌سرای شهروند بجنورد برگزار و از نوجوانانی که در این مراسم مداحی کردند، تقدیر شد.

این برنامه با اجرای پرده خوانی واقعه عاشورا توسط حجت الاسلام ابوالفضل باقری و مداحی ویژه ابوالفضل مقدم و محمد مهدی جلیلی، دو نوجوان فعال و برتر در حوزه مداحی ادامه یافت.

در پایان این برنامه فرهنگی، ضمن تقدیر ویژه از۱۰ مداح نوجوان، هدایایی نیز به دیگر مداحان نونهال و کودکان حاضر در تالار اهدا شد.

توزیع بیش از هزار جلد کتاب با محوریت «نماز و مسجد» در کانون های مساجد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی، هاشم شیرازیان از توزیع بیش از یک هزار جلد کتاب با محوریت «نماز و مسجد» به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی بین اعضای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و همچنین مربیان و متربیان طرح چهره به چهره خبر داد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی گفت: در این راستا کتاب‌های«پیوندهای نماز»، «شیوه های دعوت به نماز» و «آشنایی با نماز» تألیف استاد حجت الاسلام محسن قرائتی شامل ۸۴۰ جلد در بین مربیان و متربیان طرح چهره به چهره و کانون های فرهنگی و هنری مساجد سطح استان توزیع شد.

وی همچنین توزیع ۴۰۰جلد کتاب « انوار اسماء» تألیف اسفندیار مکرمی در خصوص دانستنی‌های قرآن و مسجد را از دیگر فعالیت‌های این کانون در حوزه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در هفته گرامیداشت کتاب اعلام کرد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی با بیان اینکه در حال حاضر از بین ۳۴۵ کانون فرهنگی و هنری فعال، تعداد ۲۲۰ کانون دارای کتابخانه است، اعضای این کتابخانه ها را بالغ بر ۲۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: اعضای کتابخانه ها در مجموع از ۱۷۰ هزار جلد کتاب ثبت شده در کتابخانه های کانون های مساجد بهره مند می شوند.

اختصاص ۲۷۰ میلیون ریال اعتبار به کتابخانه های کانون های مساجد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی، هاشم شیرازیان از اختصاص ۲۷۰ میلیون ریال اعتبار به کتابخانه های کانون های مساجد استان تا پایان سال جاری بر طبق تفاهم نامه ستاد عالی خبر داد.

وی ا اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی گفت: در حال حاضر از بین ۳۴۵ کانون فرهنگی و هنری فعال، تعداد ۲۲۰کانون دارای کتابخانه است.

شیرازیان اعضای این کتابخانه ها را بالغ بر۲۰هزار نفراعلام کرد و گفت: اعضای کتابخانه ها در مجموع از ۱۷۰ هزار جلد کتاب ثبت شده در کتابخانه های کانون های مساجد بهره مند می شوند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی اظهار داشت: از ابتدای امسال تا کنون بالغ بر۶۴۰ میلیون ریال اعتبار در سرفصل های اعلام شده به کتابخانه های کانون های جدید التاسیس استان اختصاص یافته است.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه های کتاب در مناسبت های مختلف و به همت کانون های فرهنگی و هنری مساجد شهر و روستاهای استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون بالغ بر۱۰ نمایشگاه کتاب در کانون های مساجد برگزار شده است.