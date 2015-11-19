استان کرمانشاه ظرفیت های خوبی برای ایجاد صنایع پتروشیمی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شعری مقدم صبح امروز پنج‌شنبه در نخستین همایش «سرمایه گذاری صنایع پایین دستی پتروشیمی» که در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: دکتر زنگنه وزیر نفت علاقه زیادی به رشد و توسعه این مرز و بوم دارد و این موضوع را نیز به ما تاکید کرده اند.

وی با بیان اینکه در این راستا اقداماتی را برای توسعه صنعت پتروشیمی انجام داده ایم، افزود: در گذشته ۵۰ تا ۶۰ واحد تولیدی پتروشیمی در زیر مجموعه شرکت پتروشیمی ایران فعالیت داشتند که هم اکنون به بخش خصوصی واگذار شده است و الان ما تنها وظایفی چون سیاستگذاری و هدایت واحدها را عهده دار هستیم.

شعری مقدم سیاستگذاری و برنامه ریزی برای توسعه این صنعت در کشور، برنامه ریزی برای توسعه زیرساخت های آن، جذب، راهنمایی و پشتیبانی سرمایه گذاران و .... را از جمله وظایف این شرکت برشمرد.

معاون وزیر نفت در ادامه اظهار داشت: در راستای ایجاد صنایع پایین دستی پتروشیمی در استان کرمانشاه و ایجاد توسعه در استان از این طریق خرداد ماه بازدیدی از شهرستان قصرشیرین صورت گرفت و پیگیری های لازم در این زمینه انجام شد.

وی با اشاره امنیت موجود در این منطقه علی رغم هم مرزی با کشور عراق گفت: ظرفیت های خوبی در شهرستان قصرشیرین وجود دارد که می تواند به سرمایه گذاران عرضه شود.

مدیر عامل پتروشیمی ایران تاکید کرد: چرا باید بسیاری از منابع و مواد اولیه ما به کشورهای خارجی رفته و تبدیل شده آن به کشور ما برگردد و چرا نباید این اتفاق در کشور خود ما بیفتد و سود حاصل از آن نیز نصیب کشور شود.

شعری مقدم تصریح کرد: یکی از مشکلات ما در کشور تحریم های ناجوانمردانه بود که با از میان برداشته شدن آنها زمان سرمایه گذاری در کشور و خصوصا استان هایی چون کرمانشاه خواهد بود.

معاون وزیر نفت خاطر نشان کرد: در استان کرمانشاه از نظر منابع آبی برای ایجاد صنایعی چون پتروشیمی مشکلی نداریم و وجود این منابع یک ظرفیت مناسب در این زمینه است.

شعری مقدم ادامه داد: اینها امکاناتی است که در اختیارمان قرار داشته و ما وظیفه داریم برای بخش خصوصی آنها را ترسیم کنیم که سود حاصل از تولیدات این بخش به جای کشورهای خارجی به جیب مردم خودمان برود.

وی گفت: ما به دنبال شکل گیری سرمایه گذاری در استان کرمانشاه هستیم و خوشبختانه هم اکنون یک واحد پتروشیمی در شهرستان اسلام آباد غرب در حال احداث بوده و همچنین سعی ما ایجاد صنایع پایین دست پتروشیمی در قصرشیرین است.

معاون وزیر نفت اظهار داشت: در واقع هدف ما ایجاد طرح های مناسب در منطقه و همچنین اجرای طرح هایی که خوراک و مواد اولیه آنها در استان موجود بوده، است و این صنایع با توجه به موارد فوق می تواند به خوبی در استان کرمانشاه شکل گیرد.

مدیر عامل پتروشیمی ایران در پایان با بیان اینکه ما به عنوان بدنه دولت در مورد ایجاد زیر ساخت ها، گرفتن مجوزها و... هرگونه کمکی که بتوانیم ارائه خواهیم کرد ابراز امیدواری کرد این گردهمایی باعث شکوفایی استعدادها و جذب و شکل گیری سرمایه گذاری در این منطقه شود.