بیش از ۸۴هزار کودک و نوجوان در سراسر استان واکسینه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، رضا صفریاز این تعداد ۲۵هزار و ۴۸۴ نفر دانش آموز توسط تیم های بهداشتی در مدارس سراسر استان علیه ویروس سرخک و سرخجه واکسینه شدند. طرح تکمیلی واکسیناسیون سرخک و سرخجه با هدف قطع زنجیره انتقال چرخش ویروس وحشی سرخک و سرخجه، همچنین افزایش ایمنی گروه هدف همزمان با شش دانشگاه علوم پزشکی در جنوب شرق کشور از ۲۳ آبان شروع شده و تا ۵آذرماه ادامه دارد.

وی توصیه کرد: خانواده ها جهت تزریق واکسن به کودکان ۹ماه تا ۶سال خود در وقت مقرر به مراکز بهداشتی و پایگاه ها مراجعه کنند و به روزهای آخر موکول نکنند. دانش آموزان ۷ تا ۱۵ سال توسط تیم های بهداشتی در مدارس واکسینه می شوند.

وی گفت: در صورتی که تزریق واکسن به دانش آموز بنا بر هر دلیلی در مدرسه انجام نشد، خانواده ها می توانند به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی، پایگاه های شهری و خانه های بهداشتی روستا در منطقه خود جهت تزریق واکسن مراجعه کنند.